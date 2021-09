Pola Makan tidak Seimbang Bikin Patricia Gouw Sering Bad Mood

Model dan pembawa acara Patricia Gouw mengatakan dirinya sering merasa bad mood akibat pola makan yang tak seimbang dan kurang mengonsumsi serat.

Menurutnya, kebiasaan mengonsumsi makanan berjenis fast food atau processed food kerap membuat pencernaannya tidak lancar sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

"Aku kan content creator, pengennya terlihat selalu kece. Tapi aku juga suka banget makan dan nowadays is almost fast food and processed food. Kadang-kadang lupa kalo aku kurang serat dalam tubuh," kata Patricia Gouw dalam peluncuran Fiber Mini secara virtual, Kamis (9/9). "Jadinya aku merasa perutku kembung atau terasa besar," lanjutnya.

Model berusia 31 tahun itu juga mengatakan, perut yang terasa kembung karena kurang mengonsumsi serat tersebut sering membuatnya tak percaya diri saat beraktivitas. "Misal kita hari ini dikasih baju yang agak ketat, kan gak enak geraknya. Sebagai seorang perempuan, jadinya emosi dan gak mood," imbuhnya.

Oleh karena itu, Patricia Gouw saat ini sedang berusaha untuk lebih memperhatikan pola makan dan memenuhi asupan serat harian dalam tubuh.

Salah satu yang dilakukan Patricia Gouw untuk memenuhi kebutuhan seratnya adalah dengan mengonsumsi Fiber Mini, minuman yang mengandung serat sebanyak 6000 miligram per kemasannya.

Setelah mengonsumsi Fiber Mini setiap hari, Patricia Gouw mengaku badannya terasa lebih ringan dan pencernaannya menjadi lebih lancar.

"Fiber Mini juga sangat refreshing dan saya sangat suka. Selain rasanya enak, kita juga jadi sehat. Fibe Mini bikin mood jadi happy sepanjang hari," tutup Patricia Gouw. (Ant/OL-12)