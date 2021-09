Eminem Luncurkan Merchandise Streetwear

EMINEM telah meluncurkan merchandise baru yang bekerja sama dengan desainer muda Millinksy.

The capsule collection terdiri dari kemeja, hoodies, dan topi, termasuk juga berisi beberapa referensi ke sejumlah lagu rapper itu, seperti 'The Real Slim Shady' dan 'Without Me'.

Millinsky adalah nama samaran dari desainer berusia 22 tahun Alexandre Dalliance. Perancang itu sebelumnya telah bekerja sama dengan Arctic Monkeys, Paul McCartney, The Rolling Stones dan lebih banyak artis papan atas.

“Ketika pertama kali saya di hubungi oleh Interscope Records untuk membahas proyek ini, saya berkata bahwa saya ingin berkerja sama dengan Eminem, karena semua yang telah dia lakukan bukan hanya menginspirasi saya, tetapi juga untuk jutaan orang seusia saya. Saya selalu merasa terhormat untuk bekerja dengan setiap artis yang memiliki kesempatan untuk bekerja sama, tetapi yang ini terasa sangat istimewa,” kata Dalliance dalam sebuah unggahan di Instagram.

Awal tahun ini, Eminem merilis koleksi pertamanya yaitu ‘Shady Con’ non-fungible tokens (NFTs), termasuk action figure berdasarkan karakter di beberapa video musiknya yang paling terkenal. Dia menghasilkan 1,3 juta pound sterling dari koleksi tersebut.

Dikutip dari NME.com, Eminem menyelesaikan dan merilis album 'Music To Be Murdered By' pada 2020. Rekaman itu mendapat tiga bintang dari NME setelah dirilis. (OL-1)