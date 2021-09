Bintang Serial The Wire Ditemukan Tewas di Apartemennya

AKTOR Amerika Serikat (AS) Michael K Williams, yang berperan sebagai Omar Little, di serial HBO The Wire, diremukan tewas di apartemennya di New York. Hal itu dungkapkan polisi, Senin (6/9).

"Dia ditemukan tidak bernyawa di apartemennya di Brooklyn," ujar Letnan John Grinmpel dari kepolisian New York City.

Polisi tidak mengungkapkan penyebab kematian Williams namun surat kabar New York Post, mengutip sumber dari kepolisian, mengungkapkan aktor berusia 54 tahun itu meninggal dunia karena overdosis obat terlarang. (AFP/OL-1)