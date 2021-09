Film SIN Extended, Mawar dan Bryan Domani Penasaran

Falcon Pictures merilis film SIN Extended yang akan tayang secara eksklusif pada bulan September 2021 ini di platform digital KlikFilm. Film yang dibintangi oleh Mawar De Jongh dan Bryan Domani bukan hanya menghadirkan scene -scene yang tidak ada di film sebelumnya, tapi juga menghadirkan soundtrack baru berjudul Sekarang Kau Bilang Sayang yang dinyanyikan oleh penyanyi muda berbakat, Joceline.

Sutradara film SIN, Herwin Novianto mengaku senang dengan hadirnya film SIN Extended di KlikFilm." Pastinya happy ya, film SIN Extended akhirnya tayang. Bagi penggemar film SIN, pasti penasaran ingin melihat adegam-adegan baru dalam film SIN Extended ini. Kurang lebih ada 25 persen penambahan adegan di film ini," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pemeran Metta dalam film SIN, Mawar De Jongh." Seneng banget, SIN Extended version akan tayang. Karena, ada beberapa scene yang bisa kita tonton yang belum ada di film SIN kemarin. Semoga temen -temen suka dengan filmnya dan memberi kesan baik kepada para penonton," ujar Mawar

Bryan Domani yang menjadi lawan main Mawar De Jongh juga berharap banyak yang suka dengan film SIN Extended ini." Aku berharap banyak orang yang suka dengan film ini. Sudah tidak sabar ingin melihat reaksi-reaksi orang saat menonton film SIN Extended ini. Soalnya aku juga belum tahu adegan-adegan apa saja yang baru di film ini," harap Bryan.

Sementara itu, Joceline mengaku sangat senang, single perdananya Sekarang Kau Bilang Sayang terpilih menjadi soundtrack film SIN Extended." Ga nyangka sih, I personally really like this song karena menurutku lagu ini realistic banget and easy listening juga jadi enak untuk didengerin saat lagi santai-santai or even lagi galau supaya lebih nyeeesss gitu, apalagi kalau yang denger juga bisa relate sama storylinenya. Well this is my first single so I would really appreciate it if you guys listen to it and can actually enjoy the song too and thank you so much for all your love and support. Dan buat kalian yang bisa relate sama lagu ini, don't lose hope & perjuangkan cinta kalian. Semangatt!," tutupnya.

Film SIN Extended akan tayang di KlikFilm tanggal 3 September 2021. (OL-12)