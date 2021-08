Lisa Blackpink Rilis Teaser untuk Debut Solo

PERSONEL grup idola K-pop Blackpink, Lisa, merilis cuplikan gambar (teaser image) untuk menyambut debut solonya yang sudah dinantikan oleh para Blink (nama grup penggemar/fandom Blackpink).

Teaser itu menampilkan gambar kabur (blurry image) dari Lisa yang terbalut busana dan sepatu boots merah.

Agensi hiburan YG Entertainment hanya mengumumkan Lisa 'segera hadir/ coming soon', dan tidak mengungkapkan tanggal debutnya.

Sebelumnya, YG Entertainment menyatakan Lisa sedang bersiap melakukan debut solonya pada musim panas ini.

Instagram @lalalalisa_m--teaser image solo Lisa Blackpink

"Lisa akan syuting video musik untuk lagu barunya minggu ini. Dia akan membuat debut solonya musim panas ini," kata agensi itu, beberapa waktu lalu.

Pada 12 Juli, OSEN melaporkan Lisa akan melakukan syuting video musik untuk lagu solonya yang akan datang minggu ini dan bersiap melakukan debut solonya musim panas ini.

YG Entertainment, tahun lalu, mengonfirmasi bahwa anggota Blackpink akan merilis lagu solo dalam urutan Rose, Lisa, dan Jisoo setelah merilis album lengkap pertama mereka THE ALBUM pada Oktober 2020.

Jennie adalah anggota pertama Blackpink yang melakukan debut solo. dengan SOLO pada 2018, dan pada Maret ini, Rose meluncurkan album single solo pertamanya, R, yang berisi lagu utama On The Ground dan lagu B-side Gone.

Rilisan solo Lisa selanjutnya berdasarkan pengumuman YG Entertainment.

Blackpink debut pada 8 Agustus 2016 dengan EP Square One dengan lagu populernya Boombayah dan Whistle.

Grup ini bertumbuh begitu pesat dengan berbagai pencapaian internasional sebagai grup perempuan K-pop terpopuler saat ini.

Mereka semakin melejit dengan lagu- lagu hits seperti Ddu-du Ddu-du, Kill This Love, serta Lovesick Girls. (Ant/OL-1)