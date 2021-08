Video Dance Performance Blackpink How You Like That Capai 800 Juta Views di YouTube

GIRL grup Korea Selatan (Korsel) Blackpink berhasil mencapai 800 juta views di YouTube untuk video performa tarian untuk lagu mereka keluaran 2020, How You Like That.

Blackpink pun membagikan pencapaian itu melalui akun Twitter resmi mereka, 9 Agustus lalu.

"#BLACKPINK 'How You Like That' Dance Performance Video CAPAI 800 JUTA PENONTON @Youtube, BLINK di seluruh dunia, terima kasih banyak!” ujar Blackpink di akun resi tersebut.

Baca juga: TXT Perpanjang Rekor di Billboard 200

Postingan yang hingga kini disukai lebih dari 88.000 pengguna itu disertai poster khusus yang memamerkan pencapaian terbaru Blackpink.

YG Entertainment, agensi yang menaungi Blackpink, juga turut mencicit tentang pencapaian terbaru grup tersebut.

Diunggah di Youtube pada 5 Juli 2020, video musik tersebut mencapai tonggak sejarah hanya beberapa minggu setelah merayakan ulang tahun pertamanya, kata Allkpop dalam sebuah laporan, menambahkan bahwa video tersebut telah ditonton lebih dari 700 juta kali pada Mei. (OL-1)