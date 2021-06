Harrison Ford Cedera Saat Syuting Sekuel Indiana Jones

HARRISON Ford mengalami cedera bahu saat berlatih untuk adegan aksi di film terbaru Indiana Jones. Hal itu diungkapkan Disney, Rabu (23/6).

"Produksi akan berlanjut saat Ford menjalani perawatan. Jadwal syuting akan diatur ulang sesuai dengan kebutuhan," ungkap Disney dalam keterangan resmi.

Disney tidak menjelaskan seberapa parah cedera yang dialami aktor berusia 78 tahun itu.

Syuting film kelima dan terakhir kisah petualangan arkeologis yang dibintangi Ford itu dimulai Mei lalu di Inggris dipimpin oleh sutradara James Mungold.

Film Indiana Jones terbaru itu dijadwalkan dirilis pada 2022.

pada 2014, Ford mengalami cedera saat ambil bagian sekuel Star Wars. Dia tertimpa pintu hidrolik di Milleinum Falcon, pesawat yang dikemudikan karakter yang diperankan oleh Ford, Han Solo.

Ford pertama kali menjadi Indiana Jones pada 1981 dalam film Raiders of the Los Arc, yang disutadarai Steven Spielberg.

Kesukesan film itu melahirkan dua film sekuel yaitu Indiana Jones and the Temple of Doom pada 1984 dan Indiana Jones and the Last Crusade pada 1989.

Film keempat, Indiana Jones an the Kingdom of the Crystal Skull dirilis pada 2008. Meski meraih sukses di box office, film itu dikritik oleh pengamat dan penggemar film. (AFP/OL-1)