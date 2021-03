Marion Jola dan Ardhito Pramono Tampil Bersama di Web Series

Penyanyi Marion Jola dan Ardhito Pramono beradu peran lewat web series hasil kolaborasi e-commerce Blibli dan Rumah Produksi Visinema dalam "Cerita Tentang Menyudahi".

Keduanya memerankan diri masing- masing dalam web series yang dijadwalkan tayang di aplikasi maupun YouTube milik Blibli pada 9 Maret 2021.

“Harapannya dengan meluncurkan web series ini kita bisa memberikan sesuatu untuk anak muda agar jadi inspirasi mereka karena pesan web series ini adalah how to put yourself first,” kata Senior Brand Manager Blibli Zsazsa Kartika dalam konferensi pers daring, Selasa (2/3).

Sutradara sekaligus penulis naskah untuk web series "Cerita Tentang Menyudahi" yaitu Irfan Ramli mengatakan lewat tayangan audio- visual itu para penonton nantinya dapat melihat sosok Ardhito dan Marion Jola yang berjuang untuk mencapai titik kesuksesan kariernya.

“Dari awal saya jelasin bagaimana saya ingin proyek ini disampaikan, saya jelasin gimana saya mau meng-capture passionate-nya mereka sebagai manusia. Dalam hal ini sebagai musisi baik dari Dhito dan Lala,” ujar Irfan.

Marion Jola maupun Ardhito Pramono sama- sama sepakat bahwa seri web itu cocok untuk generasi muda yang masih mencari jati diri karena 98 persen dalam seri itu menggambarkan kehidupan keduanya dalam meraih impian mereka.

“Untuk teman-teman yang masih mencari jati diri soul searching ya. Ini web series yang harus kalian tonton,” ajak Ardhito.

Sementara itu CEO Visinema Angga Dwimas Sasongko mengharapkan dengan adanya web series yang diperankan oleh dua orang brand ambassador Blibli itu dapat memberi energi positif bagi para penontonnya di tengah kondisi yang menuntut banyak adaptasi ini.

“Kami percaya bahwa karya film ataupun web series bukan hanya untuk menghibur, tapi menginspirasi para penonton untuk melihat hidup dari segi positif. Itulah yang mendasari terjalinnya kerjasama ini. Kami yakin semangat “Cerita Tentang Menyudahi” ini perlu disampaikan ke masyarakat dalam menghadapi berbagai situasi di masa sekarang,” kata Angga. (Ant/OL-12)