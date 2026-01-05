Masalah Sampah yang Terus Berulang

Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
PENUMPUKAN sampah di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), menunjukkan bahwa masalah kebersihan kota bukanlah insiden tiba-tiba, melainkan akumulasi dari kebijakan yang lemah dalam perencanaan. Ketika aktivitas pengangkutan terganggu, ruang publik langsung berubah menjadi tempat pembuangan sementara. Ini menandakan bahwa sistem pengelolaan sampah belum dirancang untuk menghadapi situasi darurat, padahal kota dengan kepadatan tinggi seperti Tangsel sangat rentan terhadap gangguan layanan dasar.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa penumpukan terjadi akibat penutupan sementara TPA Cipeucang untuk penataan. Penjelasan ini memang memberi konteks, tetapi sekaligus mengungkap persoalan yang lebih mendasar: tidak adanya skema antisipasi yang siap dijalankan.
Kebijakan penting seperti penutupan fasilitas utama seharusnya dibarengi dengan rencana alternatif yang matang, bukan baru dirumuskan ketika dampak sudah dirasakan masyarakat. Ketika kebijakan tidak disertai mitigasi, maka krisis menjadi konsekuensi yang bisa diprediksi.
Situasi ini bahkan mendorong pimpinan DPRD Tangerang Selatan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada warga dan mendesak pemerintah daerah segera membenahi sistem pengelolaan sampah. Respons tersebut penting secara politis karena menunjukkan bahwa persoalan sampah telah melampaui ranah teknis dan masuk ke wilayah akuntabilitas kebijakan publik. Ketika lembaga legislatif merasa perlu meminta maaf kepada warga, itu menandakan adanya kegagalan layanan yang tidak bisa dianggap sepele.
Masalah sampah di Tangsel bukan pertama kali terjadi. Polanya cenderung sama: volume sampah meningkat, fasilitas pengolahan tertinggal, lalu pemerintah kewalahan. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum berbasis pada proyeksi pertumbuhan kota dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Ketergantungan pada TPA sebagai solusi utama juga menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih jangka pendek, bukan sistemik dan berkelanjutan.
Krisis sampah di Ciputat seharusnya tidak disikapi hanya dengan pengerahan armada dan pembersihan sementara. Peristiwa ini perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi perencanaan kebijakan perkotaan secara menyeluruh, khususnya dalam pengelolaan sampah. Tanpa perubahan paradigma—dari kebijakan reaktif menuju perencanaan yang antisipatif dan berbasis data—masalah serupa akan terus berulang, merusak lingkungan sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
UMJ membantah keras isu ‘mahar aksi’ dalam demonstrasi BEM soal sampah Tangsel. Kampus menilai tudingan tersebut menyesatkan dan tidak berdasar.
Peristiwa ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Penanganan tumpukan sampah yang ada di depan Pasar Cimanggis, Ciputat, telah dilakukan pengangkutan secara bertahap ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Peningkatan fasilitas kantor pemasaran di wilayah BSD ini merupakan wujud komitmen Manulife Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.
Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan perpanjangan rute MRT Jakarta dari Lebak Bulus ke wilayah Tangerang, Banten, akan terwujud lima tahun dari sekarang.
KEPOLISIAN Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel) menangkap seorang oknum guru di Rawa Buntu, Serpong, Tangsel berinisial YP, 55. Ia diduga mencabuli belasan muridnya.
Data lapangan menunjukkan bahwa pada Jumat (16/1/2026), di Pos Ciputat dan Pasar Cimanggis, masih banyak warga yang tidak membawa identitas (KTP) saat terjaring.
Pemkot tidak akan mengambil langkah sepihak atau memaksakan kerja sama tanpa adanya kesepakatan bersama dengan wilayah terkait.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meluncurkan Rencana Capaian 100 Hari Tim Percepatan Pengelolaan Sampah sebagai langkah darurat mengatasi keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
Penanganan dilakukan setelah warga melaporkan tumpukan sampah yang menggunung hingga mendekati atap bangunan pasar.
