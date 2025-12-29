Dampak Anak dari Keluarga Broken Home dan Kaitannya dengan Perkembangan Peserta Didik

Headline
DI zaman modern seperti ini sudah sering terjadi kasus-kasus perceraian dalam rumah tangga dengan berbagai permasalahan, bahkan masalah yang awalnya kecil saja bisa berakhir di meja hijau jika tidak diselesaikan secara baik-baik. Keadaan keluarga yang seperti inilah yang disebut dengan istilah broken home. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah tercatat sekitar 394.608 kasus perceraian pada 2024.
Prasetyo menjelaskan bahwa 'broken' berarti kehancuran, sedangkan 'home' berarti rumah. Bukan berarti bangunan rumah yang rusak melainkan rusaknya sebuah hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Broken home memiliki arti adanya kehancuran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara suami istri.
Keluarga broken home adalah kondisi sebuah keluarga yang sudah tidak selaras dan biasanya disebabkan adanya pertengkaran atau perceraian kedua orang tuanya. (Chaplin, 2011) mengatakan bahwa broken home digambarkan dengan struktur keluarga yang sudah tidak utuh karena orang tua bercerai. Hal ini dapat berdampak pada kondisi mental dan perilaku sang anak ketika dirumah maupun di lingkungan sekitarnya.
Dampak broken home pada perilaku anak dapat sangat signifikan dan beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti usia anak, tingkat keparahan konflik orangtua, dan dukungan yang diterima anak. Berikut beberapa dampak yang mungkin akan terjadi:
Namun, perlu diingat bahwa setiap anak berbeda, dan dampak broken home dapat berbeda-beda. Dukungan dari keluarga, teman, dan profesional dapat membantu anak broken home mengatasi kesulitan mereka.
Sebagaimana sudah dijelaskan di atas tentang kondisi dan dampak anak dari keluarga broken home, kondisi ini memiliki keterkaitan dengan perkembangan peserta didik yang sangat erat. Karena bagi anak keluarga adalah segalanya dan dari keluargalah ia belajar berbagai hal. Mulai dari rasa sayang, aman, kebersamaan, saling menolong, berbagi dan masih banyak lagi.
Namun, jika dari lingkungan terdekat mereka saja bermasalah yakni keluarganya atau lebih tepatnya kedua orangtua mereka mengalami berbagai permasalahan bahkan sampai perceraian, hal itu akan sangat berpengaruh pada perkembangan sang anak. Anak yang orang tuanya bercerai akan membuat kepercayaan dirinya terganggu. Ia akan merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya.
Karena itu, jangan heran jika dikemudian hari ia tumbuh menjadi pribadi yang sensitif dan susah untuk mengontrol emosi maupun perilakunya. Sensitivitas inilah yang memunculkan sikap-sikap perlawanan atau kedurhakaan anak kepada orang tuanya (Baiquni, 2016: 114). Pengaruh keluarga broken home pada perkembangan anak tidak hanya berakibat negatif pada kondisi psikologis dan tingkah laku anak, tetapi juga dalam bidang akademik pun akan ikut terganggu seperti anak susah untuk berkonsentrasi, penurunan prestasi akademik, kurangnya motivasi dan minat dalam belajar.
