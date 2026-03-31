Airlangga: Efisiensi Perjalanan Dinas Ditekan, Dalam Negeri 50 Persen dan Luar Negeri 70 Persen

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah mendorong efisiensi anggaran dan mobilitas aparatur dengan memangkas perjalanan dinas secara signifikan, yakni hingga 50% untuk perjalanan dalam negeri dan 70% untuk luar negeri.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, sekaligus mengurangi aktivitas yang tidak mendesak dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
"Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50% kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik," katanya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3).
Ia menegaskan, langkah tersebut bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan dinas dan memaksimalkan transportasi publik. Khusus untuk daerah, pemerintah juga mengimbau penambahan durasi waktu dan cakupan ruas jalan dalam pelaksanaan car free day sesuai karakteristik masing-masing wilayah, yang akan diatur melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri.
Di sisi lain, Airlangga juga menjelaskan skema penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat maupun daerah. Skema tersebut mengatur satu hari kerja dalam sepekan, yakni setiap Jumat mulai April 2026.
Ia menjelaskan alasan pemilihan hari Jumat karena sebagian kementerian telah lebih dulu menerapkan pola kerja empat hari dalam sepekan dengan dukungan aplikasi, terutama setelah masa pandemi Covid-19.
"Kita juga pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah. Artinya tidak sepenuh dari Senen sampai dengan Kamis," imbuh Airlangga.
Meski demikian, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan. Kegiatan produktif, termasuk di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor lainnya, juga tetap berlangsung. Pengaturan teknis pelaksanaan kerja diserahkan kepada masing-masing instansi dengan dukungan aplikasi yang relevan.
Kebijakan WFH tersebut akan dituangkan melalui surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Dalam Negeri. (H-3)
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Pemprov Kalsel harus bekerja keras mendorong masuknya investasi ke daerah sebagai pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
Sektor yang bergantung pada mobilitas fisik seperti sektor transportasi, ritel offline, food and beverage di kawasan perkantoran, serta hospitality akan terdampak negatif WFH.
Selain kebijakan WFH, pengamat menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada program-program besar.
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Kebutuhan pengelolaan perjalanan dinas mendorong start up ini membuat aplikasi pengelolaan perjalanan dinas bernama Opsicorp yang transparan, akuntabel, praktis, dan cepat.
AKIBAT kebijakan untuk efisiensi anggaran, Pemprov DKI Jakarta turut mengurangi anggaran untuk perjalanan dinas anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD DKI Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
SEMBARI menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai menata kembali anggaran sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
