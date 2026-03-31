Pertamina Patra Niaga Jaga Stabilitas Pasokan Energi di Tengah Dinamika Global

PT Pertamina Patra Niaga Subholding Downstream memastikan keandalan distribusi energi nasional dengan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan geopolitik global yang turut memengaruhi sektor energi. Seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, kebutuhan energi nasional, terutama elpiji dan bahan bakar minyak (BBM) jenis gasoline menunjukkan tren kenaikan.

Kondisi geopolitik global, termasuk situasi di kawasan Timur Tengah, juga menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menjaga stabilitas pasokan energi. Untuk itu, Pertamina Patra Niaga berupaya ketersediaan energi melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, optimalisasi distribusi, serta diversifikasi sumber pasokan guna memastikan keberlanjutan suplai di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo menyampaikan berbagai langkah antisipatif telah disiapkan guna menjaga keandalan pasokan di tengah dinamika global.

Baca juga : Selat Hormuz Memanas; Kita tidak Kekurangan BBM, Kita Kekurangan Kesiapan

“Kami terus memantau perkembangan situasi global secara intensif serta memastikan seluruh sistem distribusi, termasuk armada logistik dan infrastruktur, beroperasi optimal agar pasokan energi dapat terjaga,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Dalam mendukung distribusi tersebut, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan peran armada kapal sebagai penghubung utama antar titik distribusi energi, mulai dari kilang, terminal, hingga titik suplai strategis di seluruh Nusantara.

Saat ini, perusahaan mengoperasikan sebanyak 345 armada kapal, baik milik sendiri maupun sewa, yang menjadi tulang punggung distribusi energi lintas wilayah. Armada ini mendukung penyaluran berbagai produk, seperti BBM, LPG, Avtur, dan energi lainnya, sehingga distribusi dapat berjalan aman, tepat waktu, dan menjangkau seluruh wilayah dari barat hingga timur Indonesia.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga terus menjalin koordinasi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan energi nasional di tengah situasi global yang dinamis. Seluruh proses distribusi juga dijalankan dengan standar HSSE (Health, Safety, Security & Environment) yang ketat guna memastikan keselamatan operasional sekaligus menjaga keandalan pasokan energi.

Melalui sistem distribusi yang terintegrasi dan dukungan armada logistik yang kuat, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pasokan energi nasional serta mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. (E-3)