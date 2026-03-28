Bulog Pastikan Stok Beras Aman, Masyarakat Diminta tak Panic Buying

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani.

PEMERINTAH melalui Perum Bulog menggelar program “Bazar Dari Istana Untuk Rakyat” sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat tidak panik terhadap isu ketahanan pangan usai Lebaran 2026.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa program tersebut dilatarbelakangi kebutuhan untuk menjaga psikologi pasar dan mencegah aksi pembelian berlebihan (panic buying).

“Karena biar masyarakat tidak panik soal krisis pangan. Ya mungkin teman-teman kan tahu, ya satu sisi supaya nggak panic buying. Kemudian juga abis Lebaran juga pemerintah tetap perhatikan masyarakat supaya masyarakat juga bisa hidup dengan nyaman dan menjamin harga-harga tetap murah,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (28/3).

Ia menegaskan bahwa kondisi pangan nasional, khususnya beras, dalam keadaan aman dan tidak terlalu terdampak gejolak global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.

“Jadi kita Indonesia syukur alhamdulillah dengan swasembada pangan sehingga masalah pangan Indonesia tidak terlalu terdampak dengan masalah Timur Tengah,” katanya.

Lebih lanjut, Rizal memastikan bahwa stok beras nasional saat ini berada pada level yang sangat memadai. Hingga saat ini, cadangan beras yang dikelola Bulog tercatat mencapai lebih dari 4,2 juta ton.

“Alhamdulillah stok kita masih aman. Hari ini sudah 4,2 juta ton. Lebih, bahkan 4,23 sekarang. Ini stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka sehingga bisa untuk menjamin keperluan sampai akhir tahun,” ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis ketersediaan pangan tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalani aktivitas pasca Lebaran dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok. (H-3)