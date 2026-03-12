Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik dan BBM Aman Selama Lebaran 2026

KETUA Posko Nasional Sektor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode Ramadan dan Lebaran 2026, Erika Retnowati.(Dok. Kementerian ESDM)

KETUA Posko Nasional Sektor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode Ramadan dan Lebaran 2026, Erika Retnowati, memastikan pasokan energi nasional berada dalam kondisi aman dan andal untuk mendukung aktivitas masyarakat selama perayaan Idulfitri 1447 H.

Dalam potongan video yang diterima, Kamis (12/3), Erika menyampaikan pemerintah terus memantau serta memastikan ketersediaan energi, baik listrik maupun bahan bakar minyak (BBM), agar kebutuhan masyarakat selama masa mudik dan perayaan Lebaran dapat terpenuhi.

“Pemerintah terus-menerus memastikan pasokan energi agar memadai dan handal pada saat Idulfitri 2026,” ujarnya.

Baca juga : DPR Dorong Ketersediaan BBM di SPBU Jelang Arus Mudik Lebaran

Untuk sektor ketenagalistrikan, pemerintah memperkirakan beban puncak saat Lebaran akan mencapai sekitar 31.000 megawatt (MW). Sementara itu, daya mampu pasok sistem kelistrikan nasional diproyeksikan mencapai sekitar 51.000 MW.

“Dengan demikian terdapat cadangan sekitar 16.000 MW atau sekitar 48 persen dari keseluruhan pasokan. Dengan cadangan yang besar ini, pemerintah memastikan kondisi ketenagalistrikan aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Erika.

Ia menambahkan, pasokan listrik tersebut disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi di berbagai pusat aktivitas masyarakat selama periode Lebaran.

Baca juga : Konflik AS vs Venezuela tidak Ganggu Pasokan BBM Indonesia

Selain listrik, pemerintah juga memastikan ketersediaan pasokan BBM tetap terjaga melalui penguatan stok yang dilakukan oleh badan usaha penugasan, termasuk Pertamina.

Menurut Erika, hingga saat ini cadangan BBM nasional berada pada level yang cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik.

“Posisi per hari ini untuk cadangan bensin mencapai sekitar 25 hari. Bahkan untuk produk tertentu seperti Pertadex cadangannya mencapai 45 hari, sedangkan untuk Avtur yang dibutuhkan sektor penerbangan mencapai sekitar 37 hari,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan energi selama periode mudik maupun perayaan Lebaran.

“Pemerintah memastikan bahwa pasokan energi, khususnya listrik dan BBM, tersedia dengan aman untuk Idulfitri 2026 sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman dan lancar,” pungkas Erika. (H-3)