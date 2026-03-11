Transformasi Digital Jasa Raharja Diganjar Penghargaan

Ilustrasi(Dok Jasa Raharja)

JASA Raharja meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang Anugerah BUMN 2026 ke-15 yang digelar di Jakarta, Selasa (10/3). Penghargaan itu menjadi pengakuan nasional atas keberhasilan perusahaan dalam melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Dalam ajang yang diselenggarakan oleh BUMN Track bersama BTA Academy tersebut, Jasa Raharja memenangkan kategori Transformasi Digital Perusahaan Terbaik untuk kelompok Anak Perusahaan BUMN.

Tak hanya secara korporasi, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, juga dinobatkan sebagai Best CEO Digital Public Service Transformation.

Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2026, Arief Yahya menekankan bahwa transformasi yang dilakukan perusahaan negara saat ini harus melampaui sekadar restrukturisasi organisasi.

"Transformasi sejati adalah transformasi budaya dan mindset yang berorientasi pada speed, scale, dan sustainability. Penghargaan ini diharapkan menjadi katalis perubahan bagi BUMN menuju Indonesia Emas," ujar Arief melalui keterangannya, Rabu (11/3).

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bukti nyata dampak digitalisasi terhadap kemudahan masyarakat. Inovasi teknologi yang dikembangkan Jasa Raharja berfokus pada integrasi data lintas instansi yang kini semakin akurat.

“Penghargaan ini membuktikan transformasi digital kami mampu memberikan dampak nyata. Kami terus mengintegrasikan data dengan kepolisian dan rumah sakit untuk mempercepat proses penyerahan santunan kepada korban kecelakaan transportasi secara transparan dan akuntabel,” kata Awaluddin.

Awaluddin menambahkan, digitalisasi ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kecepatan layanan kini menjadi standar utama Jasa Raharja dalam menjalankan mandatnya.

Ia menyatakan transformasi di tubuh Jasa Raharja juga diselaraskan dengan agenda besar penguatan tata kelola BUMN, termasuk optimalisasi nilai ekonomi melalui ekosistem yang terintegrasi. Hal itu sejalan dengan peran baru Danantara Indonesia sebagai pengelola aset dan investasi strategis negara.

"Dengan diraihnya penghargaan ini, Jasa Raharja berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar layanan asuransi kecelakaan semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di penjuru negeri," pungkasnya. (E-4)