Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Sah! Komisi XI DPR Tetapkan Friderica Widyasari Dewi Jadi Ketua DK OJK 2026-2031

Media Indonesia
11/3/2026 20:37
Sah! Komisi XI DPR Tetapkan Friderica Widyasari Dewi Jadi Ketua DK OJK 2026-2031
Friderica Widyasari Dewi menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK 2026-2031.(Antara)

KOMISI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031. Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Gedung DPR RI, Rabu (11/3).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kompetensi serta integritas para kandidat.

Daftar Lengkap Pimpinan Baru OJK Periode 2026-2031

Berdasarkan hasil rapat internal Komisi XI DPR, berikut adalah lima nama yang terpilih untuk memimpin OJK selama lima tahun ke depan:

Baca juga : 9 Fakta Menarik Friderica Widyasari Dewi: Dari Diajeng Yogya hingga Ketua OJK 2026

Jabatan Nama Pejabat Terpilih
Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi
Wakil Ketua Dewan Komisioner Hernawan Bekti Sasongko
KE Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi
KE Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Edukasi Dicky Kartikoyono
KE Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (IAKD) Adi Budiarso

Misi Pemulihan Kepercayaan Pasar

Friderica Widyasari Dewi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, kini memikul tanggung jawab besar. Dalam visinya, ia berkomitmen memperkuat arsitektur strategis guna menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penunjukan Friderica juga menandai sejarah baru sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua OJK. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perspektif baru dalam perlindungan konsumen dan pengawasan pasar modal yang lebih transparan.

Informasi Terkait: Friderica menggantikan posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Mahendra Siregar pada akhir Januari 2026 lalu.

Hasil keputusan Komisi XI DPR ini selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan dan diteruskan kepada Presiden untuk pelantikan resmi. (E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved