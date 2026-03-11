Profil Friderica Widyasari Dewi: Ketua DK OJK Perempuan Pertama Periode 2026-2031

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Sejarah baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia. Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2026-2031. Penetapan ini dilakukan oleh Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3), sekaligus menjadikannya perempuan pertama yang menduduki posisi tertinggi di lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.
Lahir di Cepu, Jawa Tengah, pada 28 November 1975, Friderica memiliki latar belakang akademik yang mumpuni. Ia merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (2001). Semangat belajarnya membawa Kiki meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari California State University, Fresno, Amerika Serikat pada 2004.
Puncak pencapaian akademiknya diraih pada tahun 2019, ketika ia berhasil menyandang gelar Doktor dari UGM dengan predikat Cumlaude. Menariknya, sebelum terjun sepenuhnya ke dunia profesional keuangan, Kiki juga sempat dikenal publik sebagai bintang sinetron dan model, sebuah sisi humanis yang membuatnya memiliki kemampuan komunikasi publik yang sangat baik.
Karier Friderica di sektor keuangan dibangun secara bertahap dan konsisten. Ia sering dijuluki sebagai tokoh yang memahami "isi perut" pasar modal Indonesia. Berikut adalah perjalanan kariernya:
|Periode
|Jabatan / Institusi
|2009 – 2015
|Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
|2016 – 2019
|Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
|2020 – 2022
|Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas
|2022 – 2026
|Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK
|2026 – 2031
|Ketua Dewan Komisioner OJK
Sebagai Ketua DK OJK, Friderica Widyasari Dewi dihadapkan pada tantangan ekonomi global yang dinamis. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor dan masyarakat sebagai "mata uang" utama di sektor keuangan.
Pengalaman panjangnya sebagai "Panglima Perlindungan Konsumen" di OJK pada periode sebelumnya menjadi modal kuat. Ia diprediksi akan terus memperketat pengawasan terhadap praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong yang semakin canggih menggunakan teknologi AI.
Di bawah kepemimpinannya, OJK diharapkan mampu mengimbangi pesatnya inovasi teknologi finansial (FinTech) dengan regulasi yang adaptif namun tetap mengutamakan stabilitas sistem keuangan nasional. (E-4)
Ya, sebelum fokus di dunia keuangan, ia pernah aktif di dunia seni peran dan membintangi beberapa judul sinetron di awal tahun 2000-an.
Ia sukses menginisiasi pembentukan Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) dan aktif dalam forum internasional seperti OECD International Network on Financial Education.
Ia merupakan istri dari Komjen (Purn) Eddy Hartono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
KOMISI XI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.
Simak 9 fakta menarik Friderica Widyasari Dewi, Pjs Ketua DK OJK 2026. Dari mantan bintang sinetron, lulusan Cumlaude UGM, hingga srikandi pelindung konsumen.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved