Profil Friderica Widyasari Dewi: Ketua DK OJK Perempuan Pertama Periode 2026-2031

Sejarah baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia. Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2026-2031. Penetapan ini dilakukan oleh Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3), sekaligus menjadikannya perempuan pertama yang menduduki posisi tertinggi di lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Latar Belakang dan Pendidikan

Lahir di Cepu, Jawa Tengah, pada 28 November 1975, Friderica memiliki latar belakang akademik yang mumpuni. Ia merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (2001). Semangat belajarnya membawa Kiki meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari California State University, Fresno, Amerika Serikat pada 2004.

Puncak pencapaian akademiknya diraih pada tahun 2019, ketika ia berhasil menyandang gelar Doktor dari UGM dengan predikat Cumlaude. Menariknya, sebelum terjun sepenuhnya ke dunia profesional keuangan, Kiki juga sempat dikenal publik sebagai bintang sinetron dan model, sebuah sisi humanis yang membuatnya memiliki kemampuan komunikasi publik yang sangat baik.

Rekam Jejak Karier Profesional

Karier Friderica di sektor keuangan dibangun secara bertahap dan konsisten. Ia sering dijuluki sebagai tokoh yang memahami "isi perut" pasar modal Indonesia. Berikut adalah perjalanan kariernya:

Periode Jabatan / Institusi 2009 – 2015 Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016 – 2019 Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 2020 – 2022 Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas 2022 – 2026 Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK 2026 – 2031 Ketua Dewan Komisioner OJK

Misi dan Tantangan di OJK 2026-2031

Sebagai Ketua DK OJK, Friderica Widyasari Dewi dihadapkan pada tantangan ekonomi global yang dinamis. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor dan masyarakat sebagai "mata uang" utama di sektor keuangan.

Fokus pada Perlindungan Konsumen

Pengalaman panjangnya sebagai "Panglima Perlindungan Konsumen" di OJK pada periode sebelumnya menjadi modal kuat. Ia diprediksi akan terus memperketat pengawasan terhadap praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong yang semakin canggih menggunakan teknologi AI.

Digitalisasi dan Inovasi

Di bawah kepemimpinannya, OJK diharapkan mampu mengimbangi pesatnya inovasi teknologi finansial (FinTech) dengan regulasi yang adaptif namun tetap mengutamakan stabilitas sistem keuangan nasional. (E-4)

FAQ: Mengenal Friderica Widyasari Dewi

Apakah Friderica Widyasari Dewi pernah menjadi artis?

Ya, sebelum fokus di dunia keuangan, ia pernah aktif di dunia seni peran dan membintangi beberapa judul sinetron di awal tahun 2000-an.

Apa prestasi menonjol Kiki Widyasari di OJK sebelumnya?

Ia sukses menginisiasi pembentukan Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) dan aktif dalam forum internasional seperti OECD International Network on Financial Education.

Siapa suami Friderica Widyasari Dewi?

Ia merupakan istri dari Komjen (Purn) Eddy Hartono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kesimpulan: Penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK 2026-2031 menandai babak baru pengawasan keuangan yang lebih inklusif. Dengan kombinasi ketajaman akademis dan pengalaman lapangan, ia diharapkan mampu membawa stabilitas bagi ekonomi Indonesia di masa depan.