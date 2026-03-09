Headline
PASAR saham Australia terjun bebas pagi ini dengan penurunan tajam sebesar 3%, yang menghapus nilai pasar perusahaan-perusahaan terbesar negara tersebut hingga hampir US$90 miliar. Indeks acuan S&P/ASX200 merosot ke level 8.576,2 poin pada perdagangan awal, setelah ditutup pada posisi 8.851 pekan lalu.
Kepanikan pasar ini dipicu ekspektasi Amerika Serikat akan melanjutkan perang terhadap Iran. Konflik tersebut telah melumpuhkan pengiriman minyak dan mengirim harga energi melonjak drastis. Pagi ini, harga minyak global melampaui US$100 (Sekitar Rp1,7 juta) per barel untuk pertama kalinya sejak 2022, kini bertengger di kisaran US$106 (Sekitar Rp1,8 juta) per barel.
Hampir tidak ada sektor yang aman dari aksi jual ini. Sebanyak 186 dari 200 perusahaan top Australia mengalami penurunan nilai. Bank-bank besar turun masing-masing 3%, produsen logam jarang (rare earths) seperti Iluka dan Lynas merosot di atas 5%, sementara maskapai Qantas dan Virgin Airlines anjlok masing-masing 6%.
Satu-satunya emiten yang bertahan adalah mereka yang berada di sektor energi, seperti perusahaan gas Woodside serta pengecer bahan bakar Ampol dan Viva. Di sisi lain, gangguan ekonomi akibat perang ini membuat nilai dolar AS melonjak, yang berimbas pada jatuhnya dolar Australia ke bawah level 70 sen AS.
Kondisi serupa terjadi di bursa berjangka Amerika Serikat. Kontrak berjangka Dow Jones jatuh 848 poin atau 1,79%, sementara Nasdaq 100 turun 1,9%. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak 18% ke atas US$107 per barel, kenaikan mingguan terbesar sejak kontrak ini mulai diperdagangkan pada tahun 1983.
Lonjakan ini terjadi setelah produsen utama di Timur Tengah memangkas output akibat penutupan jalur kunci Selat Hormuz. Irak dilaporkan mengalami penurunan produksi hingga 70%, sementara Kuwait juga mengumumkan pemotongan jumlah produksi.
Presiden Donald Trump menanggapi santai gejolak ini melalui unggahan di media sosial pada Minggu malam. Ia menyebut kenaikan harga minyak jangka pendek adalah "harga yang sangat kecil untuk dibayar" demi menghancurkan ancaman nuklir Iran.
Trump mengklaim perang tersebut "sudah dimenangkan", terutama setelah munculnya laporan penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Agung Iran yang baru. Namun, pasar tetap waspada karena durasi konflik masih sangat tidak pasti.
“Pasar jelas merasa gelisah karena dampak dan durasi perang di Timur Tengah sangat tidak pasti, dengan potensi rentang hasil yang luas bagi ekonomi,” tulis Rick Rieder, CIO BlackRock, dalam catatan kepada kliennya.
Bagi banyak analis di Wall Street, level minyak US$100 adalah titik kritis bagi ekonomi global. Jika perang tidak segera diselesaikan dan harga tidak segera turun, dikhawatirkan kenaikan biaya energi ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia secara dramatis. (The Guardian/CNBC/Z-2)
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6%.
G7 gelar rapat darurat saat harga minyak tembus US$120 per barel. Krisis Selat Hormuz ancam inflasi global dan picu rencana pelepasan cadangan minyak darurat IEA.
Teheran digempur, Iran tuding AS-Israel ingin pecah negara demi minyak. Harga minyak melonjak 25% sementara Mojtaba Khamenei resmi pimpin Iran gantikan Ali Khamenei.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubdisi meskipun harga minyak dunia saat ini melambung
Harga minyak dunia tembus US$100 per barel akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah memprioritaskan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
Simak sejarah harga minyak dunia tertinggi sepanjang masa. Dari rekor US$147 di 2008 hingga lonjakan ekstrem akibat krisis Selat Hormuz 2026.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memanas dengan serangan yang menargetkan infrastruktur energi dan air, termasuk depot minyak Tehran.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Harga minyak dunia melonjak tajam melewati US$114 per barel akibat blokade Selat Hormuz.
BIAYA operasi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dalam sepekan pertama dilaporkan melonjak hingga menembus US$6 miliar atau lebih dari Rp101 triliun (asumsi kurs rupiah saat ini).
Ketua Parlemen Iran Qalibaf sindir salah kalkulasi Donald Trump terkait harga minyak dunia. Ia peringatkan produksi energi global terancam akibat agresi AS-Israel.
