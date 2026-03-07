ICE Investasi di OKX, NYSE Bakal Boyong Saham AS ke Blockchain

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
INDUSTRI keuangan global memasuki babak baru setelah Intercontinental Exchange, Inc. (ICE), operator bursa saham New York Stock Exchange (NYSE), mengumumkan investasi di bursa kripto OKX. Investasi ini dilakukan dengan valuasi perusahaan mencapai US$25 miliar (sekitar Rp395 triliun). Langkah bersejarah ini tidak hanya menempatkan perwakilan ICE di dewan direksi OKX, tetapi juga menandai integrasi masif antara infrastruktur pasar modal tradisional dengan kecepatan teknologi blockchain.
Kemitraan strategis ini mencakup rencana peluncuran saham AS yang ditokenisasi di platform OKX pada semester kedua tahun 2026. Melalui inisiatif ini, pengguna OKX nantinya dapat memperdagangkan saham-saham yang terdaftar di NYSE dan ETF secara langsung dari aplikasi mereka.
CEO Intercontinental Exchange, Jeffrey C. Sprecher, menyatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan mempercepat penyediaan infrastruktur on-chain bagi investor global.
"Hubungan strategis kami dengan OKX akan memperluas akses ritel global ke pasar teregulasi ICE dan mempercepat rencana kami menawarkan aset yang ditokenisasi," ujar Jeffrey dalam keterangannya, Sabtu (7/3).
Senada dengan itu, Pendiri dan CEO OKX, Star Xu, menyebut kemitraan ini sebagai upaya membangun struktur pasar yang lebih andal.
"Kami menjembatani aset digital dan ekuitas untuk memenuhi standar institusional dalam manajemen risiko dan kepatuhan," tuturnya.
Integrasi tersebut juga mendapat dukungan dari lembaga keuangan global seperti BNY dan Citi. Kedua bank raksasa tersebut bergabung untuk mendukung deposito bertokenisasi di seluruh lembaga kliring ICE, yang memungkinkan pengelolaan dana dilakukan di luar jam operasional perbankan tradisional. Investasi ini memperkuat posisi ICE sebagai pemain utama dalam pasar keuangan berbasis on-chain.
Sebelumnya, pada November 2025, ICE juga telah mengucurkan investasi sebesar US$2 miliar ke platform pasar prediksi Polymarket. (E-4)
PLATFORM perdagangan aset kripto OSL Indonesia resmi meluncurkan kampanye spesial menyambut bulan suci Ramadan bertajuk 'THR Tiap Hari, Umrah Gratis Menanti'.
Panduan lengkap 11 mata uang kripto terpopuler 2026. Cek harga terbaru dalam Rupiah, keunggulan teknologi, hingga risiko investasi untuk portofolio Anda.
Ramadan bukan faktor utama yang menentukan arah pasar kripto. Harga tetap dipengaruhi likuiditas global, kebijakan suku bunga The Fed, dan sentimen makro internasional.
Instrumen ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan menggunakan mekanisme funding rate, serupa dengan perpetual futures pada aset kripto.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi bagi individu yang memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat fondasi dan mendorong pertumbuhan industri kripto dan Web3 di Indonesia.
PRESIDEN AS Donald Trump, melontarkan pernyataan kontroversial terhadap dua legislator anggota Kongres dari Partai Demokrat setelah terjadi ketegangan dalam pidato kenegaraan
Dua agen imigrasi AS (ICE) terancam pidana setelah ketahuan memberikan kesaksian palsu dalam kasus penembakan migran di Minneapolis.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) terancam tutup akibat kegagalan negosiasi imigrasi. Simak poin-poin tuntutan Demokrat dan sikap keras Gedung Putih.
Nama "The Ice House" resmi diganti menjadi "The Winter House" guna menghindari asosiasi dengan badan migrasi AS (ICE) di tengah protes di Milan.
Panggung Grammy Awards 2026 berubah jadi ajang protes. Kehlani, Justin Vernon, hingga Shaboozey suarakan penolakan terhadap ICE usai insiden penembakan Alex Pretti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved