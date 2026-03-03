IHSG Hari Ini 3 Maret 2026: Menguat di Zona Hijau

ilustrasi(Antara)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat pada perdagangan Selasa, 3 Maret 2026. Data pasar menunjukkan indeks komposit melonjak di awal sesi, merespons sentimen positif dari bursa global dan penguatan nilai tukar rupiah.

IHSG hari ini dibuka menguat 43,04 poin atau 0,54% ke posisi 8.059,87. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 5,20 poin atau 0,64% ke posisi 817,69.

Dorongan Sentimen Regional

Penguatan IHSG pagi ini sejalan dengan tren di bursa regional Asia yang mayoritas bergerak di zona hijau. Indeks Nikkei di Jepang terpantau naik 0,72%, sementara indeks Hang Seng di Hong Kong menguat 0,45% pada pembukaan perdagangan hari ini.

Kinerja Sektor Saham

Hampir seluruh sektor saham mencatatkan penguatan di awal perdagangan. Sektor keuangan dan infrastruktur menjadi penopang utama kenaikan indeks. Berikut adalah rincian pergerakan indeks utama pada pembukaan perdagangan:

Indeks Level Perubahan (%) IHSG 8.059,87 +0,54% LQ45 817,69 +0,64%

Meskipun dibuka menguat, investor tetap diingatkan untuk waspada terhadap potensi aksi ambil untung (profit taking) di sesi kedua, terutama jika indeks mendekati level psikologis 8.000. Volume perdagangan pagi ini tercatat cukup tinggi dengan transaksi didominasi oleh saham-saham perbankan besar. (E-3)