IHSG Pekan Ini: Terkoreksi di Tengah Aktivitas Transaksi BEI yang Menguat

ilustrasi(Antara)

Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) selama sepekan terakhir atau pada periode 23-27 Februari 2026 mengalami koreksi sebesar 0,44%. Indeks saham ditutup melemah pada level 8.235,485, dari posisi 8.271,767 pada pekan lalu.

Pelemahan ini terjadi di tengah aktivitas transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang justru menunjukkan peningkatan, terutama pada rata-rata nilai transaksi harian yang melonjak 25,35% menjadi Rp29,52 triliun dari Rp23,89 triliun pada pekan lalu.

Peningkatan turut dialami oleh rata-rata volume transaksi harian BEI pada pekan ini. "Yaitu, sebesar 8,55% menjadi 51,02 miliar lembar saham, meningkat dari 47 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya," ujar Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resmi, Sabtu (28/2).

Namun, BEI mencatat untuk kapitalisasi pasar juga mengalami penyusutan sebesar 1,03% menjadi triliun Rp14.787 dari Rp14.941 triliun pada pekan sebelumnya.

Kemudian, rata-rata frekuensi transaksi harian mengalami perubahan sebesar 3,72% menjadi 2,95 juta kali transaksi dari 3,06 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Adapun investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp694,22 miliar. Kautsar menjelaskan sepanjang tahun ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp9,51 triliun. (E-3)