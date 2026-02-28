IHSG Pekan Ini: Terkoreksi di Tengah Aktivitas Transaksi BEI yang Menguat

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) selama sepekan terakhir atau pada periode 23-27 Februari 2026 mengalami koreksi sebesar 0,44%. Indeks saham ditutup melemah pada level 8.235,485, dari posisi 8.271,767 pada pekan lalu.
Pelemahan ini terjadi di tengah aktivitas transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang justru menunjukkan peningkatan, terutama pada rata-rata nilai transaksi harian yang melonjak 25,35% menjadi Rp29,52 triliun dari Rp23,89 triliun pada pekan lalu.
Peningkatan turut dialami oleh rata-rata volume transaksi harian BEI pada pekan ini. "Yaitu, sebesar 8,55% menjadi 51,02 miliar lembar saham, meningkat dari 47 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya," ujar Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resmi, Sabtu (28/2).
Namun, BEI mencatat untuk kapitalisasi pasar juga mengalami penyusutan sebesar 1,03% menjadi triliun Rp14.787 dari Rp14.941 triliun pada pekan sebelumnya.
Kemudian, rata-rata frekuensi transaksi harian mengalami perubahan sebesar 3,72% menjadi 2,95 juta kali transaksi dari 3,06 juta kali transaksi pada pekan lalu.
Adapun investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp694,22 miliar. Kautsar menjelaskan sepanjang tahun ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp9,51 triliun. (E-3)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan konsolidasi pada pekan ini, seiring meningkatnya risiko geopolitik global.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan pada pekan ini (periode 2-6 Februari 2026).
Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Hari Rachmansyah mengungkapkan pada sepekan ke depan, indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan penguatan.
PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) memproyeksi indeks harga saham gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan menuju level 8.400. Ini akan ditopang masuknya arus modal asing.
INDEKS harga saham gabungan (IHSG) mencatat sejarah dengan menembus level tertinggi sepanjang masa. IHSG menguat 1,72% ke level 8.257,859 pada penutupan perdagangan pekan ini, Jumat (10/10).
Industri startup Indonesia yang semakin kompetitif tidak selalu memberikan ruang bertahan bagi perusahaan teknologi finansial.
IHSG Kamis pagi (5/3/2026) dibuka menguat 118,29 poin ke level 7.695,35. Simak analisis teknikal, kurs Rupiah terbaru, dan rekomendasi saham pilihan di sini.
Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, bukan karena sentimen domestik.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada perdagangan Rabu 4 Maret 2026, dibuka melemah.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak melemah terbatas pada perdagangan Rabu, 4 Maret 2026).
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat pada perdagangan Selasa (3/3) di tengah sikap pelaku pasar yang masih mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved