BPS Petakan Potensi Dampak Ekonomi jika Jalur Selat Hormuz Lumpuh

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
BADAN Pusat Statistik (BPS) memetakan sejumlah mitra dagang utama Indonesia yang berada di jalur pelayaran Selat Hormuz. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur logistik global.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa meskipun dampak pastinya masih memerlukan kajian lebih lanjut, BPS telah merangkum potret perdagangan Indonesia dengan Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab (UEA) sepanjang tahun 2025.
Berikut adalah data transaksi perdagangan Indonesia dengan tiga negara di jalur Selat Hormuz:
|Negara
|Ekspor Indonesia
|Impor Indonesia
|Komoditas Utama
|Uni Emirat Arab
|4 Miliar USD
|1,4 Miliar USD
|Lemak/Minyak Nabati, Kendaraan, Logam Mulia
|Oman
|428,8 Juta USD
|718,8 Juta USD
|Besi & Baja, Lemak/Minyak Nabati
|Iran
|249,1 Juta USD
|8,4 Juta USD
|Buah-buahan, Kendaraan, Besi & Baja
Ateng merinci beberapa komoditas strategis yang berpotensi terdampak jika jalur pelayaran ini terganggu:
1. Hubungan Dagang dengan Uni Emirat Arab (UEA)
Dari sisi ekspor yang mencapai 4 miliar dolar AS, Indonesia banyak mengirim lemak dan minyak hewan nabati (510,3 juta dolar AS) serta kendaraan (363,5 juta dolar AS). Sebaliknya, Indonesia mengimpor logam mulia senilai 511,1 juta dolar AS dari UEA.
2. Hubungan Dagang dengan Oman
Impor dari Oman didominasi oleh besi dan baja (590,5 juta dolar AS). Sementara itu, ekspor Indonesia ke Oman didominasi lemak dan minyak hewan nabati senilai 227,7 juta dolar AS.
3. Hubungan Dagang dengan Iran
Indonesia banyak mengekspor buah-buahan (86,4 juta dolar AS) dan kendaraan (34,1 juta dolar AS) ke Iran. Adapun impor dari Iran masih tergolong kecil, yakni 8,4 juta dolar AS yang didominasi buah-buahan.
"Untuk melihat potensi dampak jika konflik meningkat, tentunya ini diperlukan kajian yang lebih lanjut lagi. Kami hanya bisa memaparkan tadi beberapa komoditas," kata Ateng.
Ketegangan memuncak setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dikerahkan untuk menutup Selat Hormuz pada Sabtu (28/2). Langkah ini diambil sebagai respons atas serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran.
“Saat ini dilakukan penutupan Selat Hormuz oleh pasukan IRGC menyusul agresi terhadap Iran,” kata Brigadir Jenderal IRGC Ibrahim Jabari kepada penyiar Al-Mayadeen.
Sebagai balasan atas serangan terhadap Teheran, Iran juga telah meluncurkan rudal ke wilayah Israel dan menargetkan infrastruktur militer AS di kawasan tersebut.
(Ant/P-4)
Sejurus dengan Syahganda, Fuad Bawazier dalam ceramahnya meminta agar tidak ada dikotomi Orde Baru, Orde Lama maupun rezim-rezim setelah reformasi dalam melihat pasal 33 UUD 45 tersebut.
Apa Arti Konflik? Ini Penjelasan Mudahnya. Konflik: perbedaan pendapat hingga pertentangan. Pelajari arti konflik, penyebab, jenis, dan cara mengelolanya secara efektif di sini!
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga.
Investigasi NYT mengungkap video rudal Tomahawk AS menghantam pangkalan dekat sekolah di Iran. 175 orang tewas, mayoritas anak-anak. Simak kronologinya.
Kepala Negara menegaskan pemerintah tidak ingin hanya berdiri di belakang sistem yang sudah tercipta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved