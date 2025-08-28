Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025: Naik Terus

Headline
Harga emas Antam pada perdagangan Kamis, 28 Agustus 2025, masih mengalami kenaikan. Harga emas hari ini tercatat di level Rp1.944.000 per gram, naik Rp4.000 dari perdagangan hari sebelumnya, Rp1.940.000 per gram. Kondisi ini melanjutkan tren penguatan harga emas Antam yang sudah naik sejak 26 Agustus 2025.
Sesuai ketentuan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP, dan 0,9% untuk non-NPWP. Setiap transaksi pembelian dilengkapi dengan bukti potong pajak.
Adapun harga buyback atau harga jual kembali emas ke PT Antam juga mengalami kenaikan menjadi Rp1.790.000 per gram. Untuk penjualan emas dengan nominal lebih dari Rp10 juta, berlaku potongan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% untuk non-NPWP. Pajak tersebut langsung dipotong dari total nilai buyback.
Kenaikan harga emas Antam yang konsisten sejak 26 Agustus 2025 sejalan dengan tren global, di mana logam mulia semakin dicari di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Biasanya, faktor pelemahan dolar AS, kebijakan suku bunga bank sentral, serta kekhawatiran inflasi mendorong investor beralih ke emas sebagai aset aman (safe haven).
Bagi investor di dalam negeri, kenaikan ini menjadi sinyal bahwa emas tetap relevan sebagai instrumen lindung nilai. Walaupun fluktuasi harian terlihat kecil, tren jangka panjang emas cenderung stabil bahkan meningkat. Karena itu, emas lebih tepat dijadikan tabungan atau investasi jangka panjang, terutama untuk melindungi aset dari risiko inflasi.
Selain itu, ketersediaan emas dalam berbagai pecahan membuat masyarakat bisa menyesuaikan pembelian dengan kemampuan finansial masing-masing. Saat harga masih berada di level kenaikan bertahap, momen ini sering dianggap tepat untuk mulai berinvestasi sebelum harga bergerak lebih tinggi. (Ant/E-3)
