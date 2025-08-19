Harga Emas Antam Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025: Naik Rp3.000

Ilustrasi(Antara)

Harga emas Antam, pada perdagangan Selasa, 19 Agustus 2025, mengalami lonjakan yang tidak terlalu signifikan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.897.000 per gram, naik Rp3.000 dari perdagangan hari sebelumnya, Rp1.894.000 per gram.

Kenaikan harga ini menunjukkan emas tetap menjadi instrumen yang menarik sebagai pelindung nilai (hedging), terutama menghadapi inflasi. Investor disarankan membeli secara bertahap agar tidak terlalu terpengaruh fluktuasi harga harian.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam, Selasa 19 Agustus 2025:

Harga emas 0,5 gram: Rp998.500.

⁠Harga emas 1 gram: Rp1.897.000.

⁠Harga emas 2 gram: Rp3.734.000.

⁠Harga emas 3 gram: Rp5.576.000.

⁠Harga emas 5 gram: Rp9.260.000.

⁠Harga emas 10 gram: Rp18.465.000.

Harga emas 25 gram: Rp46.037.000.

⁠Harga emas 50 gram: Rp91.995.000.

⁠Harga emas 100 gram: Rp183.912.000.

⁠Harga emas 250 gram: Rp459.515.000.

⁠Harga emas 500 gram: Rp918.820.000.

⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.837.600.000.

Harga buyback atau harga jual kembali emas ke PT Antam juga ikut naik tipis ke level Rp1.743.000 per gram.

Mengacu pada PMK Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi penjualan emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pemotongan pajak dilakukan langsung dari total nilai buyback saat transaksi.

Dengan harga buyback yang lebih rendah dari harga jual, investor juga perlu memperhitungkan biaya pajak dan selisih harga ketika berencana melakukan penjualan kembali. (Ant/E-3)