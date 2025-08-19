Harga Emas Antam Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025: Naik Rp3.000

Headline
Harga emas Antam, pada perdagangan Selasa, 19 Agustus 2025, mengalami lonjakan yang tidak terlalu signifikan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.897.000 per gram, naik Rp3.000 dari perdagangan hari sebelumnya, Rp1.894.000 per gram.
Kenaikan harga ini menunjukkan emas tetap menjadi instrumen yang menarik sebagai pelindung nilai (hedging), terutama menghadapi inflasi. Investor disarankan membeli secara bertahap agar tidak terlalu terpengaruh fluktuasi harga harian.
Harga buyback atau harga jual kembali emas ke PT Antam juga ikut naik tipis ke level Rp1.743.000 per gram.
Mengacu pada PMK Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi penjualan emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pemotongan pajak dilakukan langsung dari total nilai buyback saat transaksi.
Dengan harga buyback yang lebih rendah dari harga jual, investor juga perlu memperhitungkan biaya pajak dan selisih harga ketika berencana melakukan penjualan kembali. (Ant/E-3)
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada tiga produk logam mulia, yakni UBS, Galeri24, dan Antam.
Harga emas Antam mengalami penurunan pada perdagangan Senin, 18 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.894.000 per gram.
Setelah lima hari berturut-turut tertekan, harga emas Antam akhirnya kembali bangkit pada Kamis, 14 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.933.000 per gram.
Pergerakan harga emas di pasar kembali menunjukkan dinamika. Harga emas di Pegadaian, pada Kamis 14 Agustus, 2025, mengalami fluktuasi harga jual.
Tren penurunan harga emas masih terus berlanjut. Harga emas Antam, pada perdagangan Rabu, 13 Agustus 2025, anjlok Rp7.000. Harga emas hari ini tercatat di level Rp1.917.000 per gram.
