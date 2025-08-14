Headline
Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025: Bergerak Dinamis

Andhika Prasetyo
14/8/2025 08:52
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025: Bergerak Dinamis
Ilustrasi(Antara)

Pergerakan harga emas di pasar kembali menunjukkan dinamika. Harga emas di Pegadaian, pada Kamis 14 Agustus, 2025, mengalami fluktuasi harga jual. Harga emas hari ini, yaitu Galeri24 dan Antam, anjlok. Sementara, emas UBS mengalami lonjakan.

Harga emas Galeri24 turun dari Rp1.908.000 per gram menjadi Rp1.906.000 per gram. Harga emas Antam pun ikut terkoreksi, turun dari Rp1.992.000 per gram menjadi Rp1.985.000 per gram. Berbeda dengan keduanya, harga emas UBS justru mencatat kenaikan, dari Rp1.923.000 per gram menjadi Rp1.929.000 per gram.

Di pasaran, emas Galeri24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram, sementara emas UBS hadir dengan pilihan mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Dengan pergerakan harga seperti ini, investor maupun kolektor emas sebaiknya memantau tren harian untuk mendapatkan harga terbaik.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian, Kamis 14 Agustus 2025:

Harga emas UBS:

  • Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.043.000.
  • Harga emas UBS 1 gram: Rp1.929.000.
  • Harga emas UBS 2 gram: Rp3.827.000.
  • Harga emas UBS 5 gram: Rp9.455.000.
  • Harga emas UBS 10 gram: Rp18.810.000.
  • Harga emas UBS 25 gram: Rp46.933.000.
  • Harga emas UBS 50 gram: Rp93.672.000.
  • Harga emas UBS 100 gram: Rp187.269.000.
  • Harga emas UBS 250 gram: Rp468.034.000.
  • Harga emas UBS 500 gram: Rp934.966.000.

Harga emas Galeri24:

  • Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.000.000.
  • Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.906.000.
  • Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.754.000.
  • Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.316.000.
  • Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.581.000.
  • Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.337.000.
  • Harga emas Galeri24 50 gram: Rp92.599.000.
  • Harga emas Galeri24 100 gram: Rp185.106.000.
  • Harga emas Galeri24 250 gram: Rp462.536.000.
  • Harga emas Galeri24 500 gram: Rp924.616.000.
  • Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.849.232.000.

Mengapa harga emas berfluktuasi?

Harga emas bergerak dinamis karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik, yang membuat nilainya bisa berubah dari hari ke hari, bahkan dalam hitungan jam. Beberapa faktor utamanya:

  1. Pergerakan Harga Emas Dunia: Harga emas di Indonesia sangat dipengaruhi oleh harga emas internasional yang diperdagangkan di pasar komoditas global, seperti di London Metal Exchange atau COMEX. Jika harga emas dunia naik karena permintaan tinggi atau situasi pasar global tidak stabil, harga di dalam negeri cenderung ikut terdorong. Sebaliknya, jika harga dunia melemah, harga lokal juga berpotensi turun.
  2. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS: Transaksi emas di pasar global menggunakan dolar AS. Jika rupiah melemah terhadap dolar, harga emas di Indonesia biasanya naik walaupun harga emas dunia stagnan, karena biaya konversi menjadi lebih tinggi.
  3. Kondisi Ekonomi dan Geopolitik: Ketidakpastian politik, konflik geopolitik, krisis keuangan, atau potensi resesi membuat investor global mencari aset yang dianggap aman (safe haven) seperti emas. Lonjakan permintaan ini bisa memicu harga naik cepat.
  4. Inflasi dan Suku Bunga: Tingkat inflasi yang tinggi membuat nilai mata uang melemah, sehingga emas menjadi pilihan investasi untuk mempertahankan daya beli. Sebaliknya, kenaikan suku bunga acuan (misalnya oleh The Fed) sering menekan harga emas karena investor lebih memilih aset yang memberi imbal hasil, seperti obligasi.
  5. Permintaan dan Penawaran di Dalam Negeri: Selain faktor global, permintaan musiman di dalam negeri, misalnya menjelang momen pernikahan, hari raya, atau tren investasi, juga dapat memengaruhi harga. Persediaan emas batangan dari produsen seperti Antam atau UBS pun bisa menjadi faktor pendukung. (Ant/E-3)



Editor : Andhika
