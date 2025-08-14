Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025: Bergerak Dinamis

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Pergerakan harga emas di pasar kembali menunjukkan dinamika. Harga emas di Pegadaian, pada Kamis 14 Agustus, 2025, mengalami fluktuasi harga jual. Harga emas hari ini, yaitu Galeri24 dan Antam, anjlok. Sementara, emas UBS mengalami lonjakan.
Harga emas Galeri24 turun dari Rp1.908.000 per gram menjadi Rp1.906.000 per gram. Harga emas Antam pun ikut terkoreksi, turun dari Rp1.992.000 per gram menjadi Rp1.985.000 per gram. Berbeda dengan keduanya, harga emas UBS justru mencatat kenaikan, dari Rp1.923.000 per gram menjadi Rp1.929.000 per gram.
Di pasaran, emas Galeri24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram, sementara emas UBS hadir dengan pilihan mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Dengan pergerakan harga seperti ini, investor maupun kolektor emas sebaiknya memantau tren harian untuk mendapatkan harga terbaik.
Harga emas bergerak dinamis karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik, yang membuat nilainya bisa berubah dari hari ke hari, bahkan dalam hitungan jam. Beberapa faktor utamanya:
