Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025: Kompak Stabil

Andhika Prasetyo
11/8/2025 08:11
Ilustrasi(Antara)

Seperti pada awal pekan-awal pekan sebelumnya, harga emas di Pegadaian, pada Senin 11 Agustus 2025, tidak bergerak. Harga emas hari ini, baik produk Galeri24, UBS maupun Antam, kompak stabil.

Harga emas Galeri24 tetap di level Rp1.935.000 per gram, Antam bertahan di angka Rp2.020.000 per gram, sementara UBS masih di Rp1.953.000 per gram.

Untuk ketersediaan, Galeri24 dijual dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram. Sementara, UBS dijual mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian, Senin 11 Agustus 2025:

‎Harga emas UBS:

  • Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.056.000
  • Harga emas UBS 1 gram: Rp1.953.000
  • Harga emas UBS 2 gram: Rp3.875.000
  • Harga emas UBS 5 gram: Rp9.574.000
  • Harga emas UBS 10 gram: Rp19.047.000
  • Harga emas UBS 25 gram: Rp47.524.000
  • Harga emas UBS 50 gram: Rp94.850.000
  • Harga emas UBS 100 gram: Rp189.624.000
  • Harga emas UBS 250 gram: Rp473.922.000
  • Harga emas UBS 500 gram: Rp946.726.000

‎Harga emas Galeri24:

  • Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.015.000
  • Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.935.000
  • Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.811.000
  • Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.458.000
  • Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.866.000
  • Harga emas Galeri24 25 gram: Rp47.048.000
  • Harga emas Galeri24 50 gram: Rp94.021.000
  • Harga emas Galeri24 100 gram: Rp187.948.000
  • Harga emas Galeri24 250 gram: Rp469.636.000
  • Harga emas Galeri24 500 gram: Rp938.808.000
  • Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.877.616.000.

Editor : Andhika
