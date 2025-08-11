Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025: Kompak Stabil

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Seperti pada awal pekan-awal pekan sebelumnya, harga emas di Pegadaian, pada Senin 11 Agustus 2025, tidak bergerak. Harga emas hari ini, baik produk Galeri24, UBS maupun Antam, kompak stabil.
Harga emas Galeri24 tetap di level Rp1.935.000 per gram, Antam bertahan di angka Rp2.020.000 per gram, sementara UBS masih di Rp1.953.000 per gram.
Untuk ketersediaan, Galeri24 dijual dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram. Sementara, UBS dijual mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.
Tren penurunan harga emas masih terus berlanjut. Harga emas Antam, pada perdagangan Rabu, 13 Agustus 2025, anjlok Rp7.000. Harga emas hari ini tercatat di level Rp1.917.000 per gram.
Kabar gembira kepada masyarakat yang ingin menambah koleksi investasi emas. Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu 13 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Kabar gembira bagi masyarakat yang berencana menambah koleksi atau investasi emas. Harga emas Antam pada perdagangan Selasa, 12 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Setelah mengalami stagnansi pada perdagangan kemarin, harga emas di Pegadaian pada hari Selasa, 12 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Kabar gembira untuk masyarakat yang berencana menambah koleksi emas batangan. Harga emas Antam pada perdagangan Senin 11 Agustus 2025 mengalami penurunan.
