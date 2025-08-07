Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025: Anjlok Bareng

Ilustrasi(Antara)

Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Kamis, 7 Agustus 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini, baik produk Galeri24, UBS maupun Antam, kompak anjlok.

Harga emas Galeri24 tercatat turun sebesar Rp6.000, dari sebelumnya Rp1.940.000 per gram menjadi Rp1.934.000 per gram. Emas Antam juga mengalami penurunan sebesar Rp9.000, dari Rp2.028.000 per gram menjadi Rp2.019.000 per gram. Sementara itu, harga emas UBS melemah Rp4.000 menjadi Rp1.943.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp1.947.000 per gram per gram.

Ketiga produk emas tersebut tersedia dalam berbagai ukuran. Galeri24 menawarkan produk dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, sementara UBS menyediakan pilihan mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca juga : Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Selasa 5 Agustus 2025: Masih Naik Turun

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadian, Kamis 7 Agustus 2025:

‎Harga emas UBS:

Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.051.000

Harga emas UBS 1 gram: Rp1.943.000

Harga emas UBS 2 gram: Rp3.856.000

Harga emas UBS 5 gram: Rp9.527.000

Harga emas UBS 10 gram: Rp18.954.000

Harga emas UBS 25 gram: Rp47.290.000

Harga emas UBS 50 gram: Rp94.384.000

Harga emas UBS 100 gram: Rp188.693.000

Harga emas UBS 250 gram: Rp471.591.000

Harga emas UBS 500 gram: Rp942.071.000

Harga emas Galeri24:

Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.014.000

Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.934.000

Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.809.000

Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.453.000

Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.855.000

Harga emas Galeri24 25 gram: Rp47.021.000

Harga emas Galeri24 50 gram: Rp93.967.000

Harga emas Galeri24 100 gram: Rp187.842.000

Harga emas Galeri24 250 gram: Rp469.373.000

Harga emas Galeri24 500 gram: Rp938.283.000

Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.876.565.000.

(Ant/E-3)