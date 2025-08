Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025: Turun Rp9.000

Ilustrasi(Antara)

Harga emas Antam melesu pada perdagangan Rabu, 6 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.950.000 per gram, turun Rp9.000 dari perdeagangan hari sebelumnya yang berada di angka Rp1.959.000 per gram. Kemarin, harga emas Antam sempat melonjak Rp13.000 dari angka Rp1.946.000 per gram.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam pada Rabu 6 Agustus 2025:

Harga emas 0,5 gram: Rp1.025.000.

⁠Harga emas 1 gram: Rp1.950.000.

⁠Harga emas 2 gram: Rp3.840.000.

⁠Harga emas 3 gram: Rp5.735.000.

⁠Harga emas 5 gram: Rp9.525.000.

‎Harga emas 10 gram: Rp18.995.000.

‎Harga emas 25 gram: Rp47.362.000.

⁠Harga emas 50 gram: Rp94.645.000.

⁠Harga emas 100 gram: Rp189.212.000.

⁠Harga emas 250 gram: Rp472.765.000.

⁠Harga emas 500 gram: Rp945.320.000.

⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.890.600.000.

Harga buyback atau harga jual kembali emas ke Antam juga mengalami penurunan ke level Rp1.796.000 per gram.

Perlu diketahui, transaksi penjualan emas kembali ke PT Antam Tbk dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk buyback dengan nominal di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak tersebut langsung dipotong dari total nilai transaksi. (Ant/E-3)