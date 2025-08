Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Senin 8 Agustus 2025: Tidak Bergerak

Ilustrasi(Antara)

Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Senin 4 Agustus 2025, mengalami stagnansi. Harga emas hari ini, baik produk UBS, Galeri24, maupun Antam, kompak tidak bergerak.

Harga emas Galeri24 tidak mengalami perubahan dan tetap berada di level Rp1.932.000 per gram. Hal serupa juga berlaku untuk emas Antam, yang masih dijual dengan harga Rp2.017.000 per gram. Adapun harga emas UBS juga tidak berubah, yakni tetap di level Rp1.950.000 per gram.

Produk emas Galeri24 tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS ditawarkan dengan pilihan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian, Senin 4 Agustus 2025:

Harga emas UBS:

Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.054.000

Harga emas UBS 1 gram: Rp1.950.000

Harga emas UBS 2 gram: Rp3.870.000

Harga emas UBS 5 gram: Rp9.561.000

Harga emas UBS 10 gram: Rp19.019.000

Harga emas UBS 25 gram: Rp47.455.000

Harga emas UBS 50 gram: Rp94.715.000

Harga emas UBS 100 gram: Rp189.354.000

Harga emas UBS 250 gram: Rp473.244.000

Harga emas UBS 500 gram: Rp945.373.000

Harga emas Galeri24:

Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.013.000

Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.932.000

Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.805.000

Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.443.000

Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.834.000

Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.969.000

Harga emas Galeri24 50 gram: Rp93.863.000

Harga emas Galeri24 100 gram: Rp187.632.000

Harga emas Galeri24 250 gram: Rp468.847.000

Harga emas Galeri24 500 gram: Rp937.232.000

Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.874.462.000.

Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.060.000

Harga emas Antam 1 gram: Rp2.017.000

Harga emas Antam 2 gram: Rp3.971.000

Harga emas Antam 3 gram : Rp5.930.000

Harga emas Antam 5 gram: Rp9.849.000

Harga emas Antam 10 gram: Rp19.640.000

Harga emas Antam 25 gram: Rp48.968.000

Harga emas Antam 50 gram: Rp97.855.000

Harga emas Antam 100 gram: Rp195.628.000

Harga emas Antam 250 gram: Rp488.795.000

Harga emas Antam 500 gram: Rp977.372.000

Harga emas Antam 1.000 gram: Rp1.954.701.000.

