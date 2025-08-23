Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Sabtu 23 Agustus 2025: Bergerak Variatif

Headline
Harga emas di Pegadaian pada Sabtu, 23 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Harga emas hari ini, untuk emas Galeri24 tercatat naik tipis dari Rp1.902.000 per gram menjadi Rp1.904.000 per gram. Harga emas Antam juga ikut menguat ke level Rp1.984.000 per gram dari sebelumnya Rp1.981.000 per gram.
Di sisi lain, harga emas UBS justru mengalami koreksi kecil, turun dari Rp1.917.000 per gram menjadi Rp1.911.000 per gram.
Untuk ketersediaan, emas Galeri24 bisa dibeli mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Sedangkan emas UBS tersedia dalam variasi 0,5 gram sampai 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian Sabtu 23 Agsutus 2025:
Pergerakan harga emas yang bervariasi memperkuat posisi emas sebagai salah satu instrumen investasi yang aman (safe haven) di tengah ketidakpastian global. Dengan tren harga yang kerap dipengaruhi oleh pergerakan dolar AS, inflasi, serta kondisi geopolitik, emas tetap menjadi aset pilihan untuk diversifikasi portofolio. Investor disarankan rutin memantau harga dan memperhitungkan faktor pajak saat melakukan transaksi, agar strategi investasi tetap optimal. (Ant/E-3)
