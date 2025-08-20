Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025: Turun Rp7.000

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Harga emas Antam mengalami penurunan pada perdagangan Rabu, 20 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.890.000 per gram, terkoreksi Rp7.000 dari posisi sebelumnya di level Rp1.897.000 per gram.
Meski harga emas mengalami fluktuasi harian, logam mulia tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang dianggap aman (safe haven). Karakteristik emas yang cenderung stabil dalam jangka panjang membuatnya diminati sebagai sarana lindung nilai terhadap inflasi maupun gejolak ekonomi. Bagi masyarakat, emas tidak hanya berfungsi sebagai aset simpanan, tetapi juga sebagai bentuk diversifikasi investasi untuk menjaga ketahanan finansial di masa depan.
Sementara itu, harga buyback atau harga jual kembali emas ke PT Antam juga turun menjadi Rp1.736.000 per gram. Ketentuan transaksi buyback tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.
Sesuai aturan, penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 3 persen untuk yang tidak memiliki NPWP. Pemotongan PPh dilakukan langsung dari total nilai buyback. (Ant/E-3)
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu, 20 Agustus 2025, menunjukkan lonjakan. Harga emas hari ini, untuk Galeri24 dan Antam mengalami kenaikan, sementara UBS tidak bergerak.
Harga emas Antam, pada perdagangan Selasa, 19 Agustus 2025, mengalami lonjakan yang tidak terlalu signifikan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.897.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada tiga produk logam mulia, yakni UBS, Galeri24, dan Antam.
Harga emas Antam mengalami penurunan pada perdagangan Senin, 18 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.894.000 per gram.
Setelah lima hari berturut-turut tertekan, harga emas Antam akhirnya kembali bangkit pada Kamis, 14 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.933.000 per gram.
