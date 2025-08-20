Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025: Mayoritas Melonjak

Ilustrasi(Antara)

Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu, 20 Agustus 2025, menunjukkan lonjakan. Harga emas hari ini, untuk Galeri24 dan Antam mengalami kenaikan, sementara UBS tidak bergerak.

Harga emas Galeri24 naik tipis dari Rp1.881.000 per gram menjadi Rp1.883.000 per gram. Harga emas Antam mengalami kenaikan dari Rp1.961.000 per gram menjadi Rp1.964.000 per gram. Harga emas UBS masih stabil di level Rp1.901.000 per gram.

Untuk ketersediaan, emas Galeri24 dipasarkan mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Sementara itu, emas UBS tersedia dalam varian 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian, Rabu 20 Agustus 2025:

Harga emas UBS:

Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.028.000

Harga emas UBS 1 gram: Rp1.901.000

Harga emas UBS 2 gram: Rp3.770.000

Harga emas UBS 5 gram: Rp9.317.000

Harga emas UBS 10 gram: Rp18.536.000

Harga emas UBS 25 gram: Rp46.246.000

Harga emas UBS 50 gram: Rp92.303.000

Harga emas UBS 100 gram: Rp184.531.000

Harga emas UBS 250 gram: Rp461.192.000

Harga emas UBS 500 gram: Rp921.298.000

‎Harga emas Galeri24:

Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp988.000

Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.883.000.

Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.709.000

Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.204.000

Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.359.000

Harga emas Galeri24 25 gram: Rp45.783.000

Harga emas Galeri24 50 gram: Rp91.494.000

Harga emas Galeri24 100 gram: Rp182.896.000

Harga emas Galeri24 250 gram: Rp457.014.000

Harga emas Galeri24 500 gram: Rp913.578.000

Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.827.154.000.

Emas kerap dianggap sebagai instrumen investasi aman (safe haven) karena nilainya cenderung stabil meski kondisi ekonomi berfluktuasi. Kenaikan harga harian yang relatif kecil bisa dimanfaatkan investor dengan cara membeli secara bertahap untuk meratakan harga pembelian. Selain itu, emas juga efektif sebagai pelindung nilai terhadap inflasi serta cocok untuk tabungan jangka panjang. Diversifikasi portofolio dengan menyertakan emas bisa membantu menjaga stabilitas keuangan di masa depan. (Ant/E-3)