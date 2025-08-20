Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Rabu 20 Agustus 2025: Mayoritas Melonjak

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu, 20 Agustus 2025, menunjukkan lonjakan. Harga emas hari ini, untuk Galeri24 dan Antam mengalami kenaikan, sementara UBS tidak bergerak.
Harga emas Galeri24 naik tipis dari Rp1.881.000 per gram menjadi Rp1.883.000 per gram. Harga emas Antam mengalami kenaikan dari Rp1.961.000 per gram menjadi Rp1.964.000 per gram. Harga emas UBS masih stabil di level Rp1.901.000 per gram.
Untuk ketersediaan, emas Galeri24 dipasarkan mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Sementara itu, emas UBS tersedia dalam varian 0,5 gram hingga 500 gram.
Emas kerap dianggap sebagai instrumen investasi aman (safe haven) karena nilainya cenderung stabil meski kondisi ekonomi berfluktuasi. Kenaikan harga harian yang relatif kecil bisa dimanfaatkan investor dengan cara membeli secara bertahap untuk meratakan harga pembelian. Selain itu, emas juga efektif sebagai pelindung nilai terhadap inflasi serta cocok untuk tabungan jangka panjang. Diversifikasi portofolio dengan menyertakan emas bisa membantu menjaga stabilitas keuangan di masa depan. (Ant/E-3)
Harga emas Antam, pada perdagangan Selasa, 19 Agustus 2025, mengalami lonjakan yang tidak terlalu signifikan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.897.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada tiga produk logam mulia, yakni UBS, Galeri24, dan Antam.
Harga emas Antam mengalami penurunan pada perdagangan Senin, 18 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.894.000 per gram.
Setelah lima hari berturut-turut tertekan, harga emas Antam akhirnya kembali bangkit pada Kamis, 14 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.933.000 per gram.
Pergerakan harga emas di pasar kembali menunjukkan dinamika. Harga emas di Pegadaian, pada Kamis 14 Agustus, 2025, mengalami fluktuasi harga jual.
Harga emas Antam, pada perdagangan Selasa, 19 Agustus 2025, mengalami lonjakan yang tidak terlalu signifikan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.897.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada tiga produk logam mulia, yakni UBS, Galeri24, dan Antam.
Harga emas Antam mengalami penurunan pada perdagangan Senin, 18 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.894.000 per gram.
Setelah lima hari berturut-turut tertekan, harga emas Antam akhirnya kembali bangkit pada Kamis, 14 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.933.000 per gram.
Pergerakan harga emas di pasar kembali menunjukkan dinamika. Harga emas di Pegadaian, pada Kamis 14 Agustus, 2025, mengalami fluktuasi harga jual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved