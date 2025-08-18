Harga Emas Antam Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025: Turun Rp2.000

Ilustrasi(Antara)

Harga emas Antam mengalami penurunan pada perdagangan Senin, 18 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.894.000 per gram, turun Rp2.000 dari perdagangan hari sebelumnya, Rp1.896.000 per gram.

Penurunan ini bisa jadi momentum bagi masyarakat yang berencana menambah koleksi atau investasi emas. Emas cocok sebagai instrumen penyimpan nilai jangka panjang, terutama untuk menghadapi inflasi. Idealnya, pembelian emas dilakukan secara bertahap agar harga rata-rata lebih stabil.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam Senin 18 Agustus 2025:

Harga emas 0,5 gram: Rp997.000.

⁠Harga emas 1 gram: Rp1.894.000.

⁠Harga emas 2 gram: Rp3.728.000.

⁠Harga emas 3 gram: Rp5.567.000.

⁠Harga emas 5 gram: Rp9.245.000.

⁠Harga emas 10 gram: Rp18.435.000.

Harga emas 25 gram: Rp45.962.000.

⁠Harga emas 50 gram: Rp91.845.000.

⁠Harga emas 100 gram: Rp183.612.000.

⁠Harga emas 250 gram: Rp458.765.000.

⁠Harga emas 500 gram: Rp917.320.000.

⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.834.600.000.

Adapun harga buyback atau harga jual kembali emas ke Antam juga turun dan dipatok sebesar Rp1.740.000 per gram.

Sesuai ketentuan PMK No. 34/PMK.10/2017, transaksi penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif pajak berlaku 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP, dengan pemotongan langsung dari total nilai buyback.

Selain sebagai perhiasan maupun instrumen simpanan, emas juga dikenal sebagai instrumen investasi yang relatif stabil. Nilainya cenderung tahan terhadap inflasi serta bisa menjadi pilihan diversifikasi portofolio jangka panjang. Masyarakat disarankan mempertimbangkan emas sebagai bagian dari strategi keuangan pribadi, baik untuk tabungan masa depan maupun proteksi aset. (Ant/E-3)