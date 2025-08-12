Harga Emas Antam Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025: Jeblos Rp21.000

Headline
Kabar gembira bagi masyarakat yang berencana menambah koleksi atau investasi emas. Harga emas Antam pada perdagangan Selasa, 12 Agustus 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.924.000 per gram, turun Rp21.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.945.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback atau harga jual kembali emas ke Antam ditetapkan sebesar Rp1.770.000 per gram.
Transaksi harga jual emas dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Meski harga emas mengalami fluktuasi harian, logam mulia tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat. Emas dinilai memiliki daya tahan nilai yang kuat dalam jangka panjang, karena harganya cenderung naik seiring inflasi dan melemahnya nilai tukar mata uang. Selain itu, emas memiliki likuiditas tinggi, sehingga mudah dicairkan saat dibutuhkan.
Bagi investor, fluktuasi harga seperti yang terjadi saat ini justru dapat menjadi peluang untuk melakukan pembelian di harga yang lebih rendah. Emas juga dianggap sebagai aset aman (safe haven) yang dapat melindungi kekayaan ketika pasar keuangan dilanda ketidakpastian, baik akibat gejolak ekonomi global maupun faktor geopolitik. Dengan karakteristiknya yang relatif stabil dan teruji sepanjang waktu, emas tetap layak dipertimbangkan sebagai bagian dari portofolio investasi. (Ant/E-3)
