Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025: Jatuh Bareng

Ilustrasi(Antara)

Setelah mengalami stagnansi pada perdagangan kemarin, harga emas di Pegadaian pada hari Selasa, 12 Agustus 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini, baik produk Galeri24, UBS maupun Antam, kompak merosot.

Harga emas Galeri24 turun dari Rp1.935.000 per gram menjadi Rp1.924.000 per gram. Harga emas Antam juga mengalami penurunan, dari sebelumnya Rp2.020.000 per gram menjadi Rp2.014.000 per gram. Sementara itu, harga emas UBS terkoreksi dari Rp1.953.000 menjadi Rp1.933.000 per gram.

Emas Galeri24 tersedia dalam ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sedangkan emas UBS dijual dengan variasi ukuran dari 0,5 gram sampai 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian, Selasa 12 Agustus 2025:

‎Harga emas UBS:

Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.045.000

Harga emas UBS 1 gram: Rp1.933.000

Harga emas UBS 2 gram: Rp3.835.000

Harga emas UBS 5 gram: Rp9.476.000

Harga emas UBS 10 gram: Rp18.850.000

Harga emas UBS 25 gram: Rp47.032.000

Harga emas UBS 50 gram: Rp93.869.000

Harga emas UBS 100 gram: Rp187.663.000

Harga emas UBS 250 gram: Rp469.018.000

Harga emas UBS 500 gram: Rp936.930.000

Harga emas Galeri24:

Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.009.000

Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.924.000.

Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.790.000

Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.406.000

Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.760.000

Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.785.000

Harga emas Galeri24 50 gram: Rp93.494.000

Harga emas Galeri24 100 gram: Rp186.895.000

Harga emas Galeri24 250 gram: Rp467.007.000

Harga emas Galeri24 500 gram: Rp933.552.000

Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.867.104.000.



Investasi emas masih menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi. Selain nilainya yang cenderung stabil dalam jangka panjang, emas juga dianggap sebagai aset lindung nilai (hedging) terhadap inflasi. Ketika harga barang dan jasa naik, emas biasanya mampu mempertahankan daya belinya, bahkan berpotensi mengalami kenaikan harga.

Keunggulan lain dari investasi emas adalah likuiditasnya yang tinggi. Emas dapat dengan mudah dijual kembali di berbagai tempat, baik di toko emas, pegadaian, maupun lembaga keuangan lainnya. Bentuk fisik yang beragam, mulai dari ukuran kecil seperti 0,5 gram hingga 1 kilogram, memudahkan investor dengan berbagai tingkat kemampuan finansial untuk mulai berinvestasi.

Bagi sebagian orang, emas juga dianggap sebagai instrumen investasi yang relatif aman dibandingkan instrumen lain yang lebih berisiko tinggi, seperti saham atau mata uang kripto. Oleh karena itu, meskipun harga emas dapat mengalami penurunan sesaat seperti yang terjadi hari ini, banyak investor memilih untuk tetap menyimpannya sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang. (E-3)