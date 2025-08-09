Headline
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Sabtu 9 Agustus 2025: Naik Bareng

Andhika Prasetyo
09/8/2025 07:40
Ilustrasi(Antara)

Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Sabtu, 9 Agustus 2025, mengalami lonjakan. Harga emas hari ini, baik produk Antam, Galeri24 maupun UBS, kompak naik. 

Harga emas Galeri24 naik Rp8.000, dari sebelumnya Rp1.927.000 per gram menjadi Rp1.935.000 per gram. Kenaikan lebih tinggi terjadi pada emas Antam yang melonjak Rp16.000 dari Rp2.012.000 per gram menjadi Rp2.028.000 per gram.

Sementara itu, emas UBS hanya mengalami kenaikan tipis sebesar Rp1.000, dari Rp1.950.000 per gram menjadi Rp1.951.000 per gram.

Baca juga : Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025: Anjlok Bareng

Untuk ketersediaan, emas Galeri24 dijual mulai ukuran 0,5 gram hingga 1 kilogram, sedangkan emas UBS tersedia dari 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut harga emas di Pegadaian, Sabtu 9 Agustus 2025:

‎Harga emas UBS:

  • Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.055.000
  • Harga emas UBS 1 gram: Rp1.951.000
  • Harga emas UBS 2 gram: Rp3.872.000
  • Harga emas UBS 5 gram: Rp9.568.000
  • Harga emas UBS 10 gram: Rp19.035.000
  • Harga emas UBS 25 gram: Rp47.492.000
  • Harga emas UBS 50 gram: Rp94.788.000
  • Harga emas UBS 100 gram: Rp189.501.000
  • Harga emas UBS 250 gram: Rp473.613.000
  • Harga emas UBS 500 gram: Rp946.110.000

Harga emas Galeri24:

  • Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.015.000
  • Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.935.000
  • Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.811.000
  • Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.458.000
  • Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.866.000
  • Harga emas Galeri24 25 gram: Rp47.048.000
  • Harga emas Galeri24 50 gram: Rp94.021.000
  • Harga emas Galeri24 100 gram: Rp187.948.000
  • Harga emas Galeri24 250 gram: Rp469.636.000
  • Harga emas Galeri24 500 gram: Rp938.808.000
  • Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.877.616.000.

(Ant/E-3)



Editor : Andhika
