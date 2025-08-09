Harga Emas Antam Hari Ini, Sabtu 9 Agustus 2025: Anjlok Rp8.000

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Harga emas Antam pada perdagangan Sabtu, 9 Agustus 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.951.000 per gram, anjlok Rp8.000 dari perdagangan hari sebelumnya Rp1.959.000 per gram.
Harga buyback atau Harga jual kembali emas ke Antam ditetapkan sebesar Rp1.797.000 per gram. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, transaksi penjualan kembali dikenakan potongan pajak.
Untuk buyback dengan nominal di atas Rp10 juta, berlaku Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Potongan PPh tersebut langsung dihitung dari total nilai buyback.
Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Sabtu, 9 Agustus 2025, mengalami lonjakan. Harga emas hari ini, baik produk Antam, Galeri24 maupun UBS, kompak naik.
HARGA emas dunia tercatat bergerak stabil sepanjang Juli 2025, dengan kisaran perdagangan XAUUSD (emas spot Dolar AS) yang relatif sempit di antara US$3.270 hingga US$3.300 per troy ons.
Kabar menarik bagi masyarakat yang hendak menambah koleksi emas. Harga emas Antam kembali merosot pada perdagangan Kamis, 7 Agustus 2025.
Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Kamis, 7 Agustus 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini, baik produk Galeri24, UBS maupun Antam, kompak anjlok.
Harga emas Antam melesu pada perdagangan Rabu, 6 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.950.000 per gram.
