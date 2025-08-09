Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Harga Emas Antam Hari Ini, Sabtu 9 Agustus 2025: Anjlok Rp8.000

Andhika Prasetyo
09/8/2025 09:00
Harga Emas Antam Hari Ini, Sabtu 9 Agustus 2025: Anjlok Rp8.000
Ilustrasi(Antara)

Harga emas Antam pada perdagangan Sabtu, 9 Agustus 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.951.000 per gram, anjlok Rp8.000 dari perdagangan hari sebelumnya Rp1.959.000 per gram.

Harga buyback atau Harga jual kembali emas ke Antam ditetapkan sebesar Rp1.797.000 per gram. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, transaksi penjualan kembali dikenakan potongan pajak.

Untuk buyback dengan nominal di atas Rp10 juta, berlaku Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Potongan PPh tersebut langsung dihitung dari total nilai buyback.

Berikut daftar harga emas Antam, Sabtu 9 Agustus 2025:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp1.025.500.
  • ‎Harga emas 1 gram: Rp1.951.000.
  • ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.842.000.
  • Harga emas 3 gram: Rp5.738.000.
  • ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.530.000.
  • ⁠Harga emas 10 gram: Rp19.005.000.
  • Harga emas 25 gram: Rp47.387.000.
  • ⁠Harga emas 50 gram: Rp94.695.000.
  • ‎⁠Harga emas 100 gram: Rp189.312.000.
  • ⁠Harga emas 250 gram: Rp473.015.000.
  • ⁠Harga emas 500 gram: Rp945.820.000.
  • ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.891.600.000.

Editor : Andhika
