Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025: Kompak Naik

Harga emas di Pegadaian pada perdagangan Kamis, 28 Agustus 2925, mengalami kenaikan. Harga emas hari ini untuk tiga produk, yaitu Galeri24, UBS, dan Antam kompak melonjak.

Harga emas Galeri24 naik ke Rp1.925.000 per gram dari sebelumnya Rp1.917.000 per gram. Hal serupa juga terjadi pada harga emas Antam yang kini dipatok Rp2.018.000 per gram, naik dari Rp2.000.000 per gram. Sementara itu, emas UBS turut menguat menjadi Rp1.937.000 per gram, setelah sehari sebelumnya berada di level Rp1.931.000 per gram.

Dari sisi ketersediaan, emas Galeri24 dijual mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram, sedangkan emas UBS hadir dalam ukuran 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian Kamis 28 Agustus 2025:

Harga emas UBS:

Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.047.000

Harga emas UBS 1 gram: Rp1.937.000

Harga emas UBS 2 gram: Rp3.843.000

Harga emas UBS 5 gram: Rp9.495.000

Harga emas UBS 10 gram: Rp18.890.000

Harga emas UBS 25 gram: Rp47.131.000

Harga emas UBS 50 gram: Rp94.068.000

Harga emas UBS 100 gram: Rp188.060.000

Harga emas UBS 250 gram: Rp470.011.000

Harga emas UBS 500 gram: Rp938.915.000

‎Harga emas Galeri24:

Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.010.000

Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.925.000.

Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.793.000

Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.411.000

Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.771.000

Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.810.000

Harga emas Galeri24 50 gram: Rp93.547.000

Harga emas Galeri24 100 gram: Rp187.000.000

Harga emas Galeri24 250 gram: Rp467.269.000

Harga emas Galeri24 500 gram: Rp934.078.000

Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.868.154.000.

Analisis Tren

Kenaikan harga emas di ketiga produk ini menunjukkan konsistensi tren positif yang sejalan dengan pergerakan harga emas global. Biasanya, faktor pelemahan dolar AS, kekhawatiran inflasi, serta ketidakpastian ekonomi internasional menjadi pendorong naiknya harga logam mulia.

Bagi investor, pergerakan tipis harian ini tidak terlalu berdampak signifikan, namun tetap menjadi sinyal bahwa emas terus menjaga posisinya sebagai instrumen lindung nilai (hedging). Momen kenaikan bisa dilihat sebagai penegas bahwa emas lebih tepat dijadikan simpanan jangka panjang ketimbang instrumen spekulasi jangka pendek.

Selain itu, tren ini juga menunjukkan bahwa permintaan emas di dalam negeri relatif stabil, baik untuk keperluan investasi maupun tabungan. Karena tersedia dalam beragam ukuran, masyarakat bisa menyesuaikan pembelian dengan kemampuan finansial masing-masing. (Ant/E-3)