Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025: Naik Rp8.000

Ilustrasi(Antara)

Harga emas Antam, pada perdagangan Rabu, 27 Agustus 2025, mengalami lonjakan cukup signifikan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.940.000 per gram, naik Rp8.000 per gram dari perdagangan hari sebelumnya Rp1.932.000 per gram.

Kenaikan harga emas ini sejalan dengan tren global, di mana logam mulia masih dianggap sebagai aset aman (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi. Faktor eksternal seperti pergerakan dolar AS, inflasi, hingga kebijakan bank sentral dunia, khususnya The Fed, turut memengaruhi pergerakan harga emas di dalam negeri.

Bagi investor, lonjakan Rp8.000 per gram ini relatif kecil dalam jangka pendek, tetapi menegaskan kembali sifat emas yang cenderung stabil bahkan meningkat dalam jangka panjang. Dengan kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, emas tetap menjadi pilihan investasi untuk menjaga nilai kekayaan.

Baca juga : Harga Emas Antam Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025: Naik Rp3.000

Berikut daftar lengkap harga emas Antam, Rabu 27 Agustus 2025:

Harga emas 0,5 gram: Rp1.016.000

Harga emas 1 gram: Rp1.932.000

Harga emas 2 gram: Rp3.804.000

Harga emas 3 gram: Rp5.681.000

Harga emas 5 gram: Rp9.435.000

Harga emas 10 gram: Rp18.815.000

Harga emas 25 gram: Rp46.912.000

Harga emas 50 gram: Rp93.745.000

Harga emas 100 gram: Rp187.412.000

Harga emas 250 gram: Rp468.265.000

Harga emas 500 gram: Rp936.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp1.872.600.000

Sesuai ketentuan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong pajak tersebut.

Sementara itu, harga buyback atau harga kembali emas ke Antam juga mengalami kenaikan ke level Rp1.786.000 per gram.

Untuk transaksi buyback senilai lebih dari Rp10 juta, berlaku pemotongan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pajak tersebut langsung dipotong dari total nilai buyback. (Ant/E-3)