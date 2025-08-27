Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 27 Agustus 2025: Naik Rp8.000

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Harga emas Antam, pada perdagangan Rabu, 27 Agustus 2025, mengalami lonjakan cukup signifikan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.940.000 per gram, naik Rp8.000 per gram dari perdagangan hari sebelumnya Rp1.932.000 per gram.
Kenaikan harga emas ini sejalan dengan tren global, di mana logam mulia masih dianggap sebagai aset aman (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi. Faktor eksternal seperti pergerakan dolar AS, inflasi, hingga kebijakan bank sentral dunia, khususnya The Fed, turut memengaruhi pergerakan harga emas di dalam negeri.
Bagi investor, lonjakan Rp8.000 per gram ini relatif kecil dalam jangka pendek, tetapi menegaskan kembali sifat emas yang cenderung stabil bahkan meningkat dalam jangka panjang. Dengan kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, emas tetap menjadi pilihan investasi untuk menjaga nilai kekayaan.
Sesuai ketentuan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong pajak tersebut.
Sementara itu, harga buyback atau harga kembali emas ke Antam juga mengalami kenaikan ke level Rp1.786.000 per gram.
Untuk transaksi buyback senilai lebih dari Rp10 juta, berlaku pemotongan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pajak tersebut langsung dipotong dari total nilai buyback. (Ant/E-3)
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu, 27 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi.
Harga emas Antam, pada perdagangan Selasa, 26 Agustus 2025, mengalami lonjakan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.932.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa, 26 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi.
Harga emas Antam, pada perdagangan Senin 25 Agustus 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini tercatat Rp1.929.000 per gram, anjlok Rp4.000.
Harga emas di Pegadaian tidak mengalami perubahan pada perdagangan Senin, 25 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat stabil untuk semua produk, yaitu UBS, Galeri24, dan Antam.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu, 27 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi.
Harga emas Antam, pada perdagangan Selasa, 26 Agustus 2025, mengalami lonjakan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.932.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa, 26 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi.
Harga emas Antam, pada perdagangan Senin 25 Agustus 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini tercatat Rp1.929.000 per gram, anjlok Rp4.000.
Harga emas di Pegadaian tidak mengalami perubahan pada perdagangan Senin, 25 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat stabil untuk semua produk, yaitu UBS, Galeri24, dan Antam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved