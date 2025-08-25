Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025: Tidak Bergerak

Headline
Harga emas di Pegadaian tidak mengalami perubahan pada perdagangan Senin, 25 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat stabil untuk semua produk, yaitu UBS, Galeri24, dan Antam.
Harga emas Galeri24 bertahan di level Rp1.918.000 per gram, sementara harga emas Antam juga tidak mengalami perubahan di level Rp2.001.000 per gram. Adapun emas UBS tetap dipatok di angka Rp1.935.000 per gram.
Untuk ketersediaan, emas Galeri24 ditawarkan mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1 kilogram, sedangkan emas UBS tersedia dengan variasi 0,5 gram hingga 500 gram.
Kestabilan harga emas seperti ini menunjukkan bahwa emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang aman di tengah gejolak ekonomi dan fluktuasi pasar keuangan. Emas kerap disebut sebagai aset lindung nilai (safe haven) yang mampu menjaga daya beli masyarakat ketika terjadi inflasi atau ketidakpastian global.
Bagi investor pemula maupun berpengalaman, emas tetap menjadi pilihan menarik karena likuid, mudah diperjualbelikan, dan cocok untuk tujuan jangka panjang. Memiliki emas juga berarti menyimpan cadangan aset yang nilainya relatif tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Dengan harga yang saat ini stabil, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mulai menabung emas secara bertahap atau menambah portofolio investasinya sebagai bagian dari strategi keuangan yang lebih aman. (Ant/E-3)
