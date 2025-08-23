Harga Emas Antam Hari Ini, Sabtu 23 Agustus 2025: Terbang Tinggi

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kabar gembira bagi masyarakat yang berencana menjual koleksi emasnya. Harga emas Antam, pada perdagangan Sabtu, 23 Agustus 2025, kembali menguat. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.933.000 per gram, naik Rp17.000 dari harga di perdagangan hari sebelumnya, Rp1.916.000 per gram.
Kenaikan harga emas Antam ini memperkuat posisi emas sebagai salah satu instrumen investasi yang aman (safe haven) di tengah ketidakpastian global. Dengan tren harga yang kerap dipengaruhi oleh pergerakan dolar AS, inflasi, serta kondisi geopolitik, emas tetap menjadi aset pilihan untuk diversifikasi portofolio. Investor disarankan rutin memantau harga dan memperhitungkan faktor pajak saat melakukan transaksi, agar strategi investasi tetap optimal.
Harga buyback atau harga jual kembali emas ke Antam juga mengalami kenaikan ke level Rp1.779.000 per gram.
Sesuai aturan PMK No. 34/PMK.10/2017, setiap transaksi penjualan emas dikenakan potongan pajak. Untuk nominal penjualan kembali di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP, dan 3% bagi non-NPWP. Pajak ini langsung dipotong dari total nilai buyback. (Ant/E-3)
Harga emas Antam, pada perdagangan Rabu, 27 Agustus 2025, mengalami lonjakan cukup signifikan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.940.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu, 27 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi.
Harga emas Antam, pada perdagangan Selasa, 26 Agustus 2025, mengalami lonjakan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.932.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa, 26 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi.
Harga emas Antam, pada perdagangan Senin 25 Agustus 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini tercatat Rp1.929.000 per gram, anjlok Rp4.000.
Harga emas di Pegadaian tidak mengalami perubahan pada perdagangan Senin, 25 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat stabil untuk semua produk, yaitu UBS, Galeri24, dan Antam.
Harga emas Antam, pada perdagangan Rabu, 27 Agustus 2025, mengalami lonjakan cukup signifikan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.940.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu, 27 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi.
Harga emas Antam, pada perdagangan Selasa, 26 Agustus 2025, mengalami lonjakan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.932.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa, 26 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi.
Harga emas Antam, pada perdagangan Senin 25 Agustus 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini tercatat Rp1.929.000 per gram, anjlok Rp4.000.
Harga emas di Pegadaian tidak mengalami perubahan pada perdagangan Senin, 25 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat stabil untuk semua produk, yaitu UBS, Galeri24, dan Antam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved