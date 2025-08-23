Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

Andhika Prasetyo
23/8/2025 09:53
Harga Emas Antam Hari Ini, Sabtu 23 Agustus 2025: Terbang Tinggi
Ilustrasi(Antara)

Kabar gembira bagi masyarakat yang berencana menjual koleksi emasnya. Harga emas Antam, pada perdagangan Sabtu, 23 Agustus 2025, kembali menguat. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.933.000 per gram, naik Rp17.000 dari harga di perdagangan hari sebelumnya, Rp1.916.000 per gram.

Kenaikan harga emas Antam ini memperkuat posisi emas sebagai salah satu instrumen investasi yang aman (safe haven) di tengah ketidakpastian global. Dengan tren harga yang kerap dipengaruhi oleh pergerakan dolar AS, inflasi, serta kondisi geopolitik, emas tetap menjadi aset pilihan untuk diversifikasi portofolio. Investor disarankan rutin memantau harga dan memperhitungkan faktor pajak saat melakukan transaksi, agar strategi investasi tetap optimal.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam, Sabtu 23 Agustus 2025:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp1.016.500.
  • ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.933.000.
  • ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.806.000.
  • ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.684.000.
  • ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.440.000.
  • ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.825.000.
  • Harga emas 25 gram: Rp46.937.000.
  • ⁠Harga emas 50 gram: Rp93.795.000.
  • ⁠Harga emas 100 gram: Rp187.512.000.
  • ⁠Harga emas 250 gram: Rp468.515.000.
  • ⁠Harga emas 500 gram: Rp936.820.000.
  • ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.873.600.000.

Harga buyback atau harga jual kembali emas ke Antam juga mengalami kenaikan ke level Rp1.779.000 per gram.

Sesuai aturan PMK No. 34/PMK.10/2017, setiap transaksi penjualan emas dikenakan potongan pajak. Untuk nominal penjualan kembali di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP, dan 3% bagi non-NPWP. Pajak ini langsung dipotong dari total nilai buyback. (Ant/E-3)

 

 

 



Editor : Andhika
