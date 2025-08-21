Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025: Bergerak Dinamis

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Kamis, 21 Agustus 2025, bergerak variatif. Harga emas hari ini, yakni produk Galeri24, UBS dan Antam mengalami pergerakan berbeda-beda.
Harga emas Galeri24 mengalami penurunan dari Rp1.883.000 per gram menjadi Rp1.876.000 per gram. Hal serupa juga terjadi pada emas Antam yang terkoreksi Rp7.000, dari sebelumnya Rp1.964.000 per gram menjadi Rp1.957.000 per gram. Sebaliknya, emas UBS justru mencatatkan kenaikan tipis sebesar Rp2.000, dari Rp1.901.000 per gram menjadi Rp1.903.000 per gram.
Adapun emas Galeri24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram), sementara emas UBS dijual dalam rentang 0,5 gram hingga 500 gram.
Fluktuasi harga emas di Pegadaian ini mencerminkan dinamika pasar logam mulia yang dipengaruhi faktor global, termasuk pergerakan dolar AS dan kondisi geopolitik. Hingga kini, emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang relatif aman (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi. Investor disarankan rutin memantau perkembangan harga untuk menentukan waktu terbaik membeli maupun menjual. (Ant/E-3)
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu, 20 Agustus 2025, menunjukkan lonjakan. Harga emas hari ini, untuk Galeri24 dan Antam mengalami kenaikan, sementara UBS tidak bergerak.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada tiga produk logam mulia, yakni UBS, Galeri24, dan Antam.
Pergerakan harga emas di pasar kembali menunjukkan dinamika. Harga emas di Pegadaian, pada Kamis 14 Agustus, 2025, mengalami fluktuasi harga jual.
Kabar gembira kepada masyarakat yang ingin menambah koleksi investasi emas. Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu 13 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Setelah mengalami stagnansi pada perdagangan kemarin, harga emas di Pegadaian pada hari Selasa, 12 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Harga emas Antam mengalami penurunan pada perdagangan Rabu, 20 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.890.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu, 20 Agustus 2025, menunjukkan lonjakan. Harga emas hari ini, untuk Galeri24 dan Antam mengalami kenaikan, sementara UBS tidak bergerak.
Harga emas Antam, pada perdagangan Selasa, 19 Agustus 2025, mengalami lonjakan yang tidak terlalu signifikan. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.897.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa 19 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada tiga produk logam mulia, yakni UBS, Galeri24, dan Antam.
Harga emas Antam mengalami penurunan pada perdagangan Senin, 18 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.894.000 per gram.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved