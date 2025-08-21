Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025: Bergerak Dinamis

Ilustrasi(Antara)

Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Kamis, 21 Agustus 2025, bergerak variatif. Harga emas hari ini, yakni produk Galeri24, UBS dan Antam mengalami pergerakan berbeda-beda.

Harga emas Galeri24 mengalami penurunan dari Rp1.883.000 per gram menjadi Rp1.876.000 per gram. Hal serupa juga terjadi pada emas Antam yang terkoreksi Rp7.000, dari sebelumnya Rp1.964.000 per gram menjadi Rp1.957.000 per gram. Sebaliknya, emas UBS justru mencatatkan kenaikan tipis sebesar Rp2.000, dari Rp1.901.000 per gram menjadi Rp1.903.000 per gram.

Adapun emas Galeri24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram), sementara emas UBS dijual dalam rentang 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian, Kamis 21 Agustus 2025:

Harga emas UBS:

Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.029.000

Harga emas UBS 1 gram: Rp1.903.000

Harga emas UBS 2 gram: Rp3.776.000

Harga emas UBS 5 gram: Rp9.328.000

Harga emas UBS 10 gram: Rp18.556.000

Harga emas UBS 25 gram: Rp46.299.000

Harga emas UBS 50 gram: Rp92.407.000

Harga emas UBS 100 gram: Rp184.740.000

Harga emas UBS 250 gram: Rp461.714.000

Harga emas UBS 500 gram: Rp922.340.000

Harga emas Galeri24:

Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp984.000

Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.876.000.

Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.697.000

Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.172.000

Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.296.000

Harga emas Galeri24 25 gram: Rp45.625.000

Harga emas Galeri24 50 gram: Rp91.177.000

Harga emas Galeri24 100 gram: Rp182.265.000

Harga emas Galeri24 250 gram: Rp455.437.000

Harga emas Galeri24 500 gram: Rp910.424.000

Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.820.846.000.

Catatan Investasi

Fluktuasi harga emas di Pegadaian ini mencerminkan dinamika pasar logam mulia yang dipengaruhi faktor global, termasuk pergerakan dolar AS dan kondisi geopolitik. Hingga kini, emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang relatif aman (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi. Investor disarankan rutin memantau perkembangan harga untuk menentukan waktu terbaik membeli maupun menjual. (Ant/E-3)