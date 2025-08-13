Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025: Turun Lagi

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Kabar gembira kepada masyarakat yang ingin menambah koleksi investasi emas. Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu 13 Agustus 2025, mengalami penurunan. Harga emas hari ini, baik produk Galeri24, UBS maupun Antam, kompak anjlok.
Harga emas Galeri24 kini dibanderol Rp1.908.000 per gram, turun dari Rp1.924.000 per gram. Harga emas Antam juga ikut melemah menjadi Rp1.992.000 per gram dari sebelumnya Rp2.014.000 per gram. Tak ketinggalan, emas UBS juga merosot ke Rp1.923.000 per gram dari harga awal Rp1.933.000 per gram.
Adapun Galeri24 tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1 kilogram, sedangkan UBS tersedia dari 0,5 gram hingga 500 gram.
Meski harga emas tengah menurun, kondisi ini justru bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk mulai atau menambah investasi. Emas dikenal sebagai aset lindung nilai yang relatif aman terhadap inflasi dan gejolak ekonomi. Dengan membeli emas di saat harga sedang turun, investor berpotensi meraih keuntungan ketika harga kembali naik di masa depan. Ingat, investasi emas bukan hanya soal mencari untung cepat, tetapi juga tentang membangun fondasi keuangan yang lebih stabil dan aman untuk jangka panjang. (Ant/E-3)
Tren penurunan harga emas masih terus berlanjut. Harga emas Antam, pada perdagangan Rabu, 13 Agustus 2025, anjlok Rp7.000. Harga emas hari ini tercatat di level Rp1.917.000 per gram.
Kabar gembira bagi masyarakat yang berencana menambah koleksi atau investasi emas. Harga emas Antam pada perdagangan Selasa, 12 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Kabar gembira untuk masyarakat yang berencana menambah koleksi emas batangan. Harga emas Antam pada perdagangan Senin 11 Agustus 2025 mengalami penurunan.
