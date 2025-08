Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025: Masih Bervariasi

Ilustrasi(Antara)

Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu 6 Agustus 2025, bervariasi. Harga emas Galeri24 dan Antam mengalami lonjakan, sedangkan harga emas UBS merosot.

Harga emas Galeri24 naik sebesar Rp10.000, dari sebelumnya Rp1.930.000 per gram menjadi Rp1.940.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam juga naik Rp13.000, dari Rp2.015.000 per gram menjadi Rp2.028.000 per gram.

Berbeda dari dua produk tersebut, emas UBS justru mencatat penurunan harga sebesar Rp5.000, dari Rp1.952.000 per gram menjadi Rp1.947.000 per gram.

Untuk ketersediaan, emas Galeri24 ditawarkan dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram), sementara emas UBS tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian, Rabu 6 Agustus 2025:

Harga emas UBS:

Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.052.000.

Harga emas UBS 1 gram: Rp1.947.000.

Harga emas UBS 2 gram: Rp3.863.000.

Harga emas UBS 5 gram: Rp9.544.000.

Harga emas UBS 10 gram: Rp18.988.000.

Harga emas UBS 25 gram: Rp47.375.000.

Harga emas UBS 50 gram: Rp94.556.000.

Harga emas UBS 100 gram: Rp189.035.000.

Harga emas UBS 250 gram: Rp472.449.000.

Harga emas UBS 500 gram: Rp943.784.000.

Harga emas Galeri24:

Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.017.000.

Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.940.000.

Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.821.000.

Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.480.000.

Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.909.000.

Harga emas Galeri24 25 gram: Rp47.154.000.

Harga emas Galeri24 50 gram: Rp94.231.000.

Harga emas Galeri24 100 gram: Rp188.369.000.

Harga emas Galeri24 250 gram: Rp470.688.000.

Harga emas Galeri24 500 gram: Rp940.912.000.

Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.881.822.000.

