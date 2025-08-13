Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025: Turun Terus

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Tren penurunan harga emas masih terus berlanjut. Harga emas Antam, pada perdagangan Rabu, 13 Agustus 2025, anjlok Rp7.000. Harga emas hari ini tercatat di level Rp1.917.000 per gram.
Meskipun harga tengah menurun, banyak pakar keuangan menilai emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang aman dalam jangka panjang, terutama sebagai pelindung nilai di tengah fluktuasi ekonomi dan inflasi.
Sementara itu, harga buyback atau harga jual kembali ke Antam juga turun menjadi Rp1.763.000 per gram.
Sesuai ketentuan PMK No. 34/PMK.10/2017, setiap transaksi penjualan emas dikenakan potongan pajak. Untuk buyback dengan nominal lebih dari Rp10 juta, berlaku Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP, dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP. PPh ini langsung dipotong dari total nilai buyback, sehingga investor perlu memperhitungkan potongan ini sebelum melepas emas mereka. (Ant/E-3)
Kabar gembira kepada masyarakat yang ingin menambah koleksi investasi emas. Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Rabu 13 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Kabar gembira bagi masyarakat yang berencana menambah koleksi atau investasi emas. Harga emas Antam pada perdagangan Selasa, 12 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Setelah mengalami stagnansi pada perdagangan kemarin, harga emas di Pegadaian pada hari Selasa, 12 Agustus 2025, mengalami penurunan.
Kabar gembira untuk masyarakat yang berencana menambah koleksi emas batangan. Harga emas Antam pada perdagangan Senin 11 Agustus 2025 mengalami penurunan.
Seperti pada awal pekan-awal pekan sebelumnya, harga emas di Pegadaian, pada Senin 11 Agustus 2025, tidak bergerak. Harga emas hari ini, baik produk Galeri24, UBS maupun Antam, kompak stabil.
