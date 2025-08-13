Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025: Turun Terus

Ilustrasi(Antara)

Tren penurunan harga emas masih terus berlanjut. Harga emas Antam, pada perdagangan Rabu, 13 Agustus 2025, anjlok Rp7.000. Harga emas hari ini tercatat di level Rp1.917.000 per gram.

Meskipun harga tengah menurun, banyak pakar keuangan menilai emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang aman dalam jangka panjang, terutama sebagai pelindung nilai di tengah fluktuasi ekonomi dan inflasi.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam, Rabu 13 Agustus 2025:

Harga emas 0,5 gram: Rp1.008.500.

⁠Harga emas 1 gram: Rp1.917.000.

⁠Harga emas 2 gram: Rp3.774.000.

⁠Harga emas 3 gram: Rp5.636.000.

⁠Harga emas 5 gram: Rp9.360.000.

⁠Harga emas 10 gram: Rp18.665.000.

Harga emas 25 gram: Rp46.537.000.

⁠Harga emas 50 gram: Rp92.995.000.

⁠Harga emas 100 gram: Rp185.912.000.

⁠Harga emas 250 gram: Rp464.515.000.

⁠Harga emas 500 gram: Rp928.820.000.

⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.857.600.000.

Sementara itu, harga buyback atau harga jual kembali ke Antam juga turun menjadi Rp1.763.000 per gram.

Sesuai ketentuan PMK No. 34/PMK.10/2017, setiap transaksi penjualan emas dikenakan potongan pajak. Untuk buyback dengan nominal lebih dari Rp10 juta, berlaku Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP, dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP. PPh ini langsung dipotong dari total nilai buyback, sehingga investor perlu memperhitungkan potongan ini sebelum melepas emas mereka. (Ant/E-3)