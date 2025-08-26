Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025: Tidak Seragam

Headline
Harga emas di Pegadaian, pada perdagangan Selasa, 26 Agustus 2025, menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Harga emas hari ini dari tiga produk yang berbeda, yakni UBS, Galeri24, dan Antam bergerak tidak seragam.
Harga emas Galeri24 tercatat turun tipis menjadi Rp1.914.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.918.000 per gram. Penurunan juga dialami emas Antam, yang kini berada di level Rp1.997.000 per gram, lebih rendah dibanding sehari sebelumnya di Rp2.001.000 per gram.
Sementara itu, emas UBS justru mengalami kenaikan meski terbatas, dari Rp1.935.000 per gram menjadi Rp1.938.000 per gram.
Dari sisi ketersediaan produk, Galeri24 menawarkan emas dalam ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram, sedangkan UBS tersedia dalam varian 0,5 gram hingga 500 gram.
Pergerakan harga emas ini kerap menjadi perhatian para investor, mengingat emas masih dianggap sebagai instrumen investasi yang relatif aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Nilai emas cenderung stabil dalam jangka panjang, bahkan kerap naik saat terjadi pelemahan rupiah atau gejolak pasar global.
Meski terbilang aman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan berinvestasi. Emas lebih cocok dijadikan simpanan jangka panjang, misalnya untuk persiapan pendidikan anak atau dana darurat, ketimbang dijadikan instrumen trading jangka pendek. Investor juga disarankan membeli dari lembaga terpercaya agar keaslian terjamin.
Selain itu, penting untuk memahami bahwa harga jual kembali emas biasanya lebih rendah daripada harga beli, sehingga keuntungan baru akan terasa jika emas disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Diversifikasi portofolio juga menjadi langkah bijak, agar dana investasi tidak hanya bergantung pada satu instrumen.
Dengan strategi yang tepat, emas bisa menjadi salah satu cara menjaga nilai kekayaan di tengah dinamika ekonomi. Perubahan harga harian seperti yang terlihat pada UBS, Galeri24, dan Antam bisa menjadi momentum bagi investor untuk menentukan langkah terbaik, apakah membeli saat harga terkoreksi atau menyimpan untuk jangka panjang. (Ant/E-3)
