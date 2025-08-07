Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025: Turun Lagi

Headline
Kabar menarik bagi masyarakat yang hendak menambah koleksi emas. Harga emas Antam kembali merosot pada perdagangan Kamis, 7 Agustus 2025. Harga emas hari ini tercatat sebesar Rp1.943.000 per gram, turun Rp7.000 dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai Rp1.950.000 per gram.
Sehari sebelumnya, harga emas Antam juga mengalami penurunan Rp9.000.
Harga buybcak atau harga jual kembali emas ke Antam juga mengalami penurunan ke level Rp1.789.000 per gram.
Perlu diketahui, transaksi penjualan emas dikenai potongan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017. Khusus untuk penjualan emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai lebih dari Rp10 juta, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak ini langsung dipotong dari total nilai transaksi buyback.
Investasi emas menjadi salah satu pilihan yang bijak dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Emas dikenal memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil dan cenderung meningkat dalam jangka panjang, sehingga dapat menjadi pelindung nilai (hedging) terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, emas juga likuid, mudah diperjualbelikan, dan bisa menjadi cadangan kekayaan yang dapat diuangkan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Dalam situasi ekonomi global yang fluktuatif, emas sering kali menjadi aset safe haven yang dapat diandalkan. (Ant/E-3)
