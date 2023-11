SIG Perkuat Sinergi dengan Pelanggan untuk Penggunaan Produk Anak Bangsa

Direktur Utama SIG, Donny Arsal menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas loyalitas para mitra serta sinergi yang telah berjalan baik selama ini untuk membangun kesuksesan bisnisnya bersama SIG, dan mendukung pembangunan di Indonesia melalui penyediaan solusi produk SIG yang bermutu dan berkualitas. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan para mitra yang telah menjadikan produk-produk SIG sebagai pilihan utama dalam membangun dan memperkuat fondasi keberhasilan bersama. “Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk terus berkembang, khususnya di sektor infrastruktur. Dengan kegiatan retailer gathering ini, kami berupaya memperkuat sinergi antara SIG dan para pelanggan, mempererat silaturahmi dan membantu menciptakan peluang-peluang bisnis baru,” ujar Donny Arsal pada pada Retail Gathering yang dihadiri oleh 300 toko bangunan di wilayah Jawa Timur pada Jumat (17/11) di di Ballroom Shangri-La Hotel, Surabaya. Menurut Donny Arsal, di tengah tantangan persaingan pasar yang ketat serta tekanan biaya komoditas, SIG mampu membuktikan kinerja positif melalui konsistensi fokus pada pengelolaan pasar. Di wilayah Jawa Timur, penjualan brand SIG mencapai 3,02 juta ton pada periode Januari hingga Oktober 2023. Sementara penguasaan pangsa pasar di Jawa Timur sebesar 61,1% pada Oktober 2023, atau meningkat 1,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Hasil ini tidak lepas dari dukungan para distributor lokal yang senantiasa berpartisipasi dalam membina dan menjaga jaringan pelanggan hingga ke end user. Hal ini secara berkelanjutan akan meningkatkan kepercayaan end user sehingga serapan produk-produk SIG akan semakin meningkat," kata Donny Arsal. Pada Retail Gathering ini, SIG juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 8 toko dengan penjualan brand Semen Gresik tertinggi (top sales volume) dan 10 toko bangunan terbaik (Best Customer). Selain itu, SIG juga menyediakan doorprize lewat undian bagi para pelanggan setia sebagai mitra yang menggunakan produk-produk SIG. Dalam kesempatan yang sama, para pelanggan juga diperkenalkan ragam produk SIG dengan segala keunggulannya. Saat ini, SIG memiliki enam merek semen yang kuat dan menjadi pemimpin pasar di masing-masing regionalnya, antara lain Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, Dynamix, Semen Andalas, serta Semen Baturaja. SIG menawarkan produk semen kantong multiguna hingga produk semen untuk aplikasi khusus yang lebih ekonomis, serta berbagai tipe semen curah yang sesuai dengan karakteristik dari tiap jenis proyek sehingga lebih tepat guna dan efisien. SIG juga menghadirkan solusi beton yang telah dikembangkan, seperti SpeedCrete untuk perbaikan jalan yang memiliki kekuatan dini dan performa tinggi yang dapat kering dalam hitungan jam. Kemudian ada ThruCrete, produk beton berdaya serap tinggi untuk meminimalkan genangan air. SIG juga telah meluncurkan inovasi produk semen hidraulis tipe HE pertama di Indonesia yang telah lulus uji di Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian. Mbing Widjono (65 tahun), pemilik toko bangunan CV Rachmad Joyo Abadi di Rungkut, Surabaya, Jawa Timur mengatakan bahwa Semen Gresik selalu menjadi pilihan utama sejak ia pertama membangun bisnis toko bangunan di Rungkut, Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1984. ”Sampai sekarang, tidak bisa dipungkiri bahwa brand-brand semen lain di luar sana semakin banyak bermunculan. Tapi saya yakin, terutama masyarakat Surabaya tetap menghendaki produk semen yang terbaik,” tutur Mbing Widjono di sela-sela Retail Gathering Muhammad Syukron (38 tahun), pemilik toko bangunan Bromo Mas yang berlokasi di Tumpang, Malang, Jawa Timur ini mengatakan, pihaknya merasa sangat bersyukur telah terpilih menjadi pemenang doorprize utama. Ia mengaku tidak menyangka akan mendapatkan kejutan tidak terduga dari SIG. “Alhamdulillah sangat kaget dan tidak menyangka, ibarat kita menjual produk Semen Gresik dan Semen Padang di Malang serasa terbayarkan bersama doa-doa baiknya. Terima kasih SIG, semoga semakin jaya dan selalu maju untuk Indonesia”, ungkap Muhammad Syukron. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Chamsu Ghendik (54 tahun), pemilik toko bangunan Budi Jaya di Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagai salah satu pemenang toko dengan yang loyal menggunakan produk SIG (Best Customer), ia mengatakan kondisi geografis di wilayah Banyuwangi yang rentan terhadap kondisi panas dan dekat dengan pantai membuat produk Semen Gresik yang ia jual unggul di pasaran. “Orang sini sudah paham betul soal produk semen yang berkualitas untuk wilayah ini. Dari awal saya membuka toko material pada tahun 2010, alhamdulillah Semen Gresik tetap menjadi pilihan utama. Sebagai Best Customer, saya mengucapkan terima kasih banyak pada SIG karena tetap memperhatikan dan mengapresiasi toko bangunan sehingga kita bisa terus bersinergi,” ujar Chamsu Gendik. (RO/E-1)

