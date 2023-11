Sederet Juri dan Pembicara Internasional Dukung Citra Pariwara 2023 di Bali

PERSATUAN Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DKI Jaya kembali menggelar festival penghargaan periklanan tahunan ke-36 bagi para insan kreatif Indonesia. Rangkaian gelaran Citra Pariwara 2023 sudah dibuka pada awal November dimulai dengan Daun Muda Award School dan Masterclass di Jakarta dan akan ditutup dengan puncak acara Malam Anugerah di Bali, pada 7 dan 8 Desember 2023. Seperti tahun sebelumnya, gelaran puncak Citra Pariwara ke-36 akan dilakukan di Sofitel Nusa Dua Bali, dengan rangkaian acara Networking Night pada 6 Desember 2023, dan disusul dengan seminar dan malam anugerah secara berturut-turut pada dua hari berikutnya. Baca juga: Festival Penghargaan Periklanan Nasional Kembali Digelar di Bali Tokoh-tokoh terkemuka dalam industri kreatif global dan pemasaran secara umum akan menjadi pembicara dan pemateri dalam acara tersebut, membahas berbagai topik dan trend terkini. “Setiap tahunnya, Citra Pariwara selalu menghadirkan juri, pembicara, dan pemateri kelas dunia. Begitu juga tahun ini. Selain menghadirkan topik tentang trend terkini juga soal teknologi terkini," ungkap Devi Attamimi, Co-chairwoman Citra Pariwara 36, yang sekaligus bertanggung jawab terhadap konten Masterclass dan Seminar. "Dengan semangat agar bisa menularkan kepada insan-insan muda generasi baru periklanan, menjadi creative herd berikutnya sesuai dengan tema tahun ini: Ingenious & Contagious”, jelas Devi Attamimi. Baca juga: WOO APAC Forum 2023 Jadi Momen Berbenah Industri Periklanan di Tanah Air ”Mulai dari perkembangan Artificial Intelegence (AI), pendekatan kreatif dari sisi psikologi, mengawinkan data dan dengan kreativitas, hingga bagaimana peran key opinian leader dalam mendulang bisnis UMKM serta memberikan return of investment yang diharapkan,” lanjutnya. Chairman Citra Pariwara 36 Reza Fitriano, menyampaikan bahwa pihaknya memang sengaja menghadirkan juri-juri, pembicara, dan pemateri kelas dunia untuk tergabung dalam gelaran Citra Pariwara tahun ini. Tahun ini Citra Pariwara diisi sederet juri, pembicara dan pemateri seperti, Regional Executive Creative Director Edelman Hong Kong John Koay, Chief Creative Officer Jung Von Matt Hangang South Korea Bill Yom, Creative Chairman BBDO Singapore Tay Guan Hin, Chief Creative Officer TBWA/Hakuhodo Japan Takahiro Hosoda, Baca juga: Citra Pariwara 2022 Cetak Rekor Jumlah Pengiriman Karya Sepanjang Masa Selain itu ada deretan pembicara lain yakni Chief Creative Officer Audacity Bangkok Jon Chalermwong, Chief Creative Officer Leo Burnett Group Manila & Publicis Groupe Philippines Raoul Panes, Chief Creative Officer McCann Worldgroup APAC Valerie Madon, CEO & Co Founder Social Bread Edho Zell, juga pembicara dari Spotify, Kinetic Singapore, Saatchi & Saatchi New York, dan masih banyak lagi. Sementara itu co-chairman Amir Suherlan, menyampaikan apresiasi dukungan seluruh stakeholder khususnya TikTok, Spotify Advertising, CityVision, dan Superlive. “Dukungan dengan semangat #DemiIndustri inilah yang akan terus membangkitkan industri periklanan khususnya dan industri kreatif pada umumnya," jelas Amir. Ketua P3I DKI Jaya, Elwin Mok, mengajak seluruh insan industri periklanan untuk bersama-sama menularkan bakat-bakat cemerlang yang dimiliki kepada generasi muda dengan ikut mendukung dan meramaikan Citra Pariwara. ”Dukungan dari mentor-mentor industri ini berperan penting akan cemerlangnya generasi selanjutnya, this is the right moment to make the ingenious one contagious! Tentunya demi majunya industri periklanan,” ujarnya. Baca juga: Modern Marketing Talk 2023 Sukses Digelar dan Berakhir dengan Gemilang Reza menutup dengan ajakan buat para pelaku industri periklanan meramaikan acara puncak Citra Pariwara di Bali “Khususnya buat the new creative herd, yang akan jadi generasi-generasi baru dan insan-insan muda industri periklanan, ini lah saatnya jadikan Citra Pariwara menjadi panggung kalian,” tambah Reza. Citra Pariwara adalah ajang penghargaan nasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh P3I (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) DKI Jaya, bagi insan-insan periklanan, untuk menunjukan hasil karya terbaik dalam memajukan industri periklanan di Indonesia. Jadwal lengkap Citra Pariwara 2023: Pameran Karya Peserta (Online) mulai: 27 November 2023 Masterclass (CGV Pacific Place Jakarta): 23, 28, 29 November 2023 Seminar (Sofitel Bali Nusa Dua): 7-8 Desember 2023 Awarding Nights (Sofitel Bali Nusa Dua): 7-8 Desember 20223. (RO/S-4)

PERSATUAN Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DKI Jaya kembali menggelar festival penghargaan periklanan tahunan ke-36 bagi para insan kreatif Indonesia.

Rangkaian gelaran Citra Pariwara 2023 sudah dibuka pada awal November dimulai dengan Daun Muda Award School dan Masterclass di Jakarta dan akan ditutup dengan puncak acara Malam Anugerah di Bali, pada 7 dan 8 Desember 2023.

Seperti tahun sebelumnya, gelaran puncak Citra Pariwara ke-36 akan dilakukan di Sofitel Nusa Dua Bali, dengan rangkaian acara Networking Night pada 6 Desember 2023, dan disusul dengan seminar dan malam anugerah secara berturut-turut pada dua hari berikutnya.

Tokoh-tokoh terkemuka dalam industri kreatif global dan pemasaran secara umum akan menjadi pembicara dan pemateri dalam acara tersebut, membahas berbagai topik dan trend terkini.

“Setiap tahunnya, Citra Pariwara selalu menghadirkan juri, pembicara, dan pemateri kelas dunia. Begitu juga tahun ini. Selain menghadirkan topik tentang trend terkini juga soal teknologi terkini," ungkap Devi Attamimi, Co-chairwoman Citra Pariwara 36, yang sekaligus bertanggung jawab terhadap konten Masterclass dan Seminar.

"Dengan semangat agar bisa menularkan kepada insan-insan muda generasi baru periklanan, menjadi creative herd berikutnya sesuai dengan tema tahun ini: Ingenious & Contagious”, jelas Devi Attamimi.

”Mulai dari perkembangan Artificial Intelegence (AI), pendekatan kreatif dari sisi psikologi, mengawinkan data dan dengan kreativitas, hingga bagaimana peran key opinian leader dalam mendulang bisnis UMKM serta memberikan return of investment yang diharapkan,” lanjutnya.

Chairman Citra Pariwara 36 Reza Fitriano, menyampaikan bahwa pihaknya memang sengaja menghadirkan juri-juri, pembicara, dan pemateri kelas dunia untuk tergabung dalam gelaran Citra Pariwara tahun ini.

Tahun ini Citra Pariwara diisi sederet juri, pembicara dan pemateri seperti, Regional Executive Creative Director Edelman Hong Kong John Koay, Chief Creative Officer Jung Von Matt Hangang South Korea Bill Yom, Creative Chairman BBDO Singapore Tay Guan Hin, Chief Creative Officer TBWA/Hakuhodo Japan Takahiro Hosoda,

Selain itu ada deretan pembicara lain yakni Chief Creative Officer Audacity Bangkok Jon Chalermwong, Chief Creative Officer Leo Burnett Group Manila & Publicis Groupe Philippines Raoul Panes, Chief Creative Officer McCann Worldgroup APAC Valerie Madon, CEO & Co Founder Social Bread Edho Zell, juga pembicara dari Spotify, Kinetic Singapore, Saatchi & Saatchi New York, dan masih banyak lagi.

Sementara itu co-chairman Amir Suherlan, menyampaikan apresiasi dukungan seluruh stakeholder khususnya TikTok, Spotify Advertising, CityVision, dan Superlive.

“Dukungan dengan semangat #DemiIndustri inilah yang akan terus membangkitkan industri periklanan khususnya dan industri kreatif pada umumnya," jelas Amir.

Ketua P3I DKI Jaya, Elwin Mok, mengajak seluruh insan industri periklanan untuk bersama-sama menularkan bakat-bakat cemerlang yang dimiliki kepada generasi muda dengan ikut mendukung dan meramaikan Citra Pariwara.

”Dukungan dari mentor-mentor industri ini berperan penting akan cemerlangnya generasi selanjutnya, this is the right moment to make the ingenious one contagious! Tentunya demi majunya industri periklanan,” ujarnya.

Reza menutup dengan ajakan buat para pelaku industri periklanan meramaikan acara puncak Citra Pariwara di Bali

“Khususnya buat the new creative herd, yang akan jadi generasi-generasi baru dan insan-insan muda industri periklanan, ini lah saatnya jadikan Citra Pariwara menjadi panggung kalian,” tambah Reza.



Citra Pariwara adalah ajang penghargaan nasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh P3I (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) DKI Jaya, bagi insan-insan periklanan, untuk menunjukan hasil karya terbaik dalam memajukan industri periklanan di Indonesia.

Jadwal lengkap Citra Pariwara 2023:

Pameran Karya Peserta (Online) mulai: 27 November 2023

Masterclass (CGV Pacific Place Jakarta): 23, 28, 29 November 2023

Seminar (Sofitel Bali Nusa Dua): 7-8 Desember 2023

Awarding Nights (Sofitel Bali Nusa Dua): 7-8 Desember 20223. (RO/S-4)