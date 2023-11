Berapa Ideal Kenaikan UMP?

PENGAMAT ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat kenaikan UMP idealnya di kisaran 7% sampai 10%. Menurutnya, jika UMP naik tipis, tidak dapat mendongkrak daya beli masyarakat secara signifikan. Namun di satu sisi, permintaan serikat buruh yang mendorong kenaikan UMP hingga 15% di 2024 juga dianggap tidak realistis di tengah ancaman inflasi tinggi. "Ya memang dampaknya ke ekonomi tidak terdorong dengan optimal dengan UMP rendah. Tapi, kalau UMP naik terlalu tinggi juga akan kontraproduktif dengan kemampuan industri," ucapnya. Baca juga: UMP Naik Tipis, Perlindungan Sosial Harus Diperkuat Pemprov DKI Jakarta resmi menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Kenaikan mencapai 3,6% dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798. (Ins/Z-7)

PENGAMAT ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat kenaikan UMP idealnya di kisaran 7% sampai 10%.

Menurutnya, jika UMP naik tipis, tidak dapat mendongkrak daya beli masyarakat secara signifikan. Namun di satu sisi, permintaan serikat buruh yang mendorong kenaikan UMP hingga 15% di 2024 juga dianggap tidak realistis di tengah ancaman inflasi tinggi.

"Ya memang dampaknya ke ekonomi tidak terdorong dengan optimal dengan UMP rendah. Tapi, kalau UMP naik terlalu tinggi juga akan kontraproduktif dengan kemampuan industri," ucapnya.

Baca juga: UMP Naik Tipis, Perlindungan Sosial Harus Diperkuat

Pemprov DKI Jakarta resmi menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Kenaikan mencapai 3,6% dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798. (Ins/Z-7)